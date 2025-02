Бившата годеница на Лиъм Пейн разкри тъмната му страна: Хероин, секс съобщения и лични битки

Б ившата годеница на Лиъм Пейн Мая Хенри проговори за бившия си за първи път четири месеца след смъртта му на 31-годишна възраст в ново експлозивно интервю, в което твърди, че звездата на One Direction е употребявал хероин и е пращал секс съобщения на фенове.

23-годишният модел от Тексас заяви, че е обичала Лиъм „много“, но той е бил „неузнаваем“, докато е взимал наркотици, и тя се е поставяла в „опасни и вредни ситуации“, докато той се е борил със зависимостта си. Двамата се срещаха в продължение на три години, преди да отменят годежа си през 2022 г.

By the time Liam Payne and his ex-fiancé split, a source tells Rolling Stone she learned the full extent of Payne’s addictions.



"It was normal for Liam to do cocaine, ketamine, MDMA, and pharmaceutical pills. Then he got into smoking heroin."



