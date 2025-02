„Радвам се, че това най-накрая свърши“: Оттеглиха обвиненията срещу приятеля на Лиъм Пейн

Б лизкият приятел на Лиъм Пейн, обвинен в непредумишлено убийство след трагичното падане на певеца от балкона на хотел в Аржентина, е сред тримата души, чиито дела бяха прекратени.

В сряда съдът постанови, че Роджър Норес, както и двама служители на хотела, не са могли да предотвратят фаталния инцидент. Решението бе взето след разследване на обстоятелствата около смъртта на звездата от One Direction, който на 16 октомври миналата година се хвърли от балкона на CasaSur Palermo в Буенос Айрес. В нощта на трагедията Пейн е бил под влиянието на наркотични вещества.

