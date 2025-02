Разкриха нивото на алкохол в кръвта на Лиъм Пейн по време на смъртта му

Н ивото на алкохол в кръвта на Лиъм Пейн по време на трагичната му смърт беше разкрито в нов доклад, публикуван четири месеца след фаталния инцидент. Бившата звезда на One Direction почина в Аржентина през октомври 2024 г., след като падна от балкона на хотел CasaSur Palermo.

Според Националната наказателна и изправителна прокуратура № 14, 31-годишният певец е имал концентрация на алкохол в кръвта (BAC) до 2,7 грама на литър, което е над три пъти законовото ограничение за шофиране в Обединеното кралство (0,08%). Това означава, че той е бил сериозно увреден в моментите преди падането си. Освен високото съдържание на алкохол, токсикологичният доклад е открил и следи от няколко вещества, включително метаболити на кокаин, метилекгонин, бензоилекгонин, кокаетилен и антидепресанта сертралин, който често се предписва за тревожност и депресия.

BAC от 2,7 г/л (0,27%) се счита за изключително високо, като медицински експерти предупреждават, че такива нива могат да доведат до объркване, дезориентация и загуба на координация. Според Alcohol.org, BAC над 0,3% може да причини алкохолно отравяне, а над 0,4% – да бъде фатално.

През януари 2025 г. причината за смъртта на Пейн беше официално определена като "политравма" – термин, използван за описание на множество травматични наранявания, получени при падането му.

Нови разкрития сочат, че в часовете преди трагедията Пейн е имал среща с две проститутки, организирана чрез уебсайт за секс работници. Двете жени, Алдана Серано и Лусила Гойтеа, пристигнали в хотелската му стая около 11:30 сутринта на 16 октомври. Според показанията им, при влизането си те го заварили да вдишва "подобно на кристал" вещество от алуминиево фолио.

Пейн поискал от тях да му доставят още наркотици, след което тримата влезли в сексуален контакт. Два часа и половина по-късно той внезапно счупил телевизора в стаята, след което изгонил жените, без да им плати.

Първоначално петима души бяха обвинени за смъртта на Пейн, включително мениджърът на хотела, главният рецепционист и неговият приятел Рохелио Норес. Те бяха разследвани за непредумишлено убийство. По-късно обаче тримата бяха освободени от обвинения, като съдът постанови, че не са носили специална отговорност за състоянието на Пейн. Въпреки това, двама души, обвинени в продажба на кокаин на певеца, остават в затвора и могат да получат между 4 и 15 години лишаване от свобода.

Аржентинската прокуратура обмисля обжалване на решението за отхвърляне на обвиненията срещу Норес и служителите на хотела. Обжалването може да бъде подадено и частно от адвокатската кантора Marval O'Farrell Mairal от името на семейството на Пейн.

Според полицейските доклади, в деня на смъртта си певецът е действал агресивно и вероятно е бил под влиянието на наркотици и алкохол. В 911 обаждане се съобщава, че той е настоявал за още алкохол и наркотици, като е отправял обиди към персонала на хотела.

Разследването също така изключи възможността за самоубийство. Прокурорите заявиха, че Пейн е бил в полу- или пълна безсъзнание, когато е паднал от балкона, и "не е знаел какво прави".

