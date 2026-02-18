Свят

Преговорите в Женева: Има напредък, но без компромис за териториите

Това заяви украинският президент Володимир Зеленски след края на срещата

Обновена преди 2 часа / 18 февруари 2026, 07:41
ЕС бойкотира откриването на Параолимпийските игри заради допускането на руски и беларуски символи

ЕС бойкотира откриването на Параолимпийските игри заради допускането на руски и беларуски символи
Германският канцлер Фридрих Мерц се стреми да стане

Германският канцлер Фридрих Мерц се стреми да стане "европейският Карни" в условия на икономически и политически предизвикателства
Зеленски с първи коментар след преговорите: Постигнато е съгласие, но не по всичко

Зеленски с първи коментар след преговорите: Постигнато е съгласие, но не по всичко
Зеленски обвини Русия в забавяне на мирния процес

Зеленски обвини Русия в забавяне на мирния процес
Обилен сняг парализира Букурещ, отменени и пренасочени полети

Обилен сняг парализира Букурещ, отменени и пренасочени полети
Мелони рискува с референдум за съдебната реформа, който може да разклати властта ѝ в Италия

Мелони рискува с референдум за съдебната реформа, който може да разклати властта ѝ в Италия
Парламентът на Япония преизбра Санае Такаичи за премиер след убедителна изборна победа

Парламентът на Япония преизбра Санае Такаичи за премиер след убедителна изборна победа
Руски заместник-министър призна: Системите

Руски заместник-министър призна: Системите "Старлинк" не работят от две седмици

"Украйна и Русия постигнаха известен напредък по време на преговорите в Женева с посредничеството на САЩ, но не успяха да постигнат компромис по ключовия въпрос за териториите". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, предаде АФП.

Украински и руски преговарящи подновиха втори кръг мирни преговори с посредничеството на САЩ в Женева на 18 февруари, макар че нито една от страните не даде сигнал по-рано, че са по-близо до прекратяване на най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война насам. Разговорите са поредният дипломатически опит за спиране на бойните действия, които са отнели живота на стотици хиляди души, принудили са милиони да напуснат домовете си и са опустошили голяма част от източна и южна Украйна.

Напрегнати преговори за мир в Украйна, Европа се включи

Съединените щати настояват за прекратяване на войната, която продължава вече почти четири години, но Москва и Киев остават в противоречие по въпроса кой кои територии ще получи в следвоенното споразумение.

Русия настоява за пълен контрол над източната Донецка област, като част от всяко споразумение и заплашва да я завземе със сила, ако Киев не отстъпи на преговорите.

Украйна обаче отхвърли това искане, което е политически и военно рисковано, и даде да се разбере, че няма да подпише споразумение без гаранции за сигурност, които да възпрат Русия от нова инвазия.

Колко близо са Русия и Украйна до мирно споразумение?

„Виждаме, че е положена известна основа, но засега позициите се различават, защото преговорите не бяха лесни“, каза Зеленски в съобщение до журналисти след приключването на преговорите.

"Двете страни се споразумяха по почти всички въпроси, свързани с механизма за наблюдение на примирието, в който ще участват Съединените щати", отбеляза украинският президент.

"Но чувствителните въпроси, свързани със съдбата на окупираната територия в източната част на Украйна и бъдещия статут на окупираната от Русия атомна електроцентрала в Запорожие, остават нерешени", добави той.

Ръководителят на руската делегация заяви, че преговорите са били „трудни, но делови“ и че за в бъдеще са планирани по-нататъшни преговори.

 

Приключи вторият кръг от преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби

 

Русия започна пълномащабна инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Последвалият конфликт доведе до вълна от разрушения, която остави цели градове в руини, десетки хиляди войници и цивилни граждани мъртви и принуди милиони хора да напуснат домовете си. 

Източник: БГНЕС    
Женева Русия Украйна САЩ преговори мир
Последвайте ни

По темата

Първи реакции: Как партиите приеха кабинета на Гюров

Първи реакции: Как партиите приеха кабинета на Гюров

Швеция раздава безплатни острови: Как да вземете един от тях

Швеция раздава безплатни острови: Как да вземете един от тях

„Доживотна“ работа в ЕС за висшисти, заплата над 6000 евро

„Доживотна“ работа в ЕС за висшисти, заплата над 6000 евро

Деси Бакърджиева за най-големия шамар на съдбата: Филип си отиде на 2 февруари, а на 19-и се роди Вивиан

Деси Бакърджиева за най-големия шамар на съдбата: Филип си отиде на 2 февруари, а на 19-и се роди Вивиан

Всеки ще има европейски цифров портфейл безплатно

Всеки ще има европейски цифров портфейл безплатно

pariteni.bg
О, чудо, лазерно заваряване в Талиати за „Лада“

О, чудо, лазерно заваряване в Талиати за „Лада“

carmarket.bg
18.02: Кървавият февруари и героите, които се изправиха срещу снайперистите
Ексклузивно

18.02: Кървавият февруари и героите, които се изправиха срещу снайперистите

Преди 10 часа
Зеленски: Мир няма да има, ако това означава да се даде победа на Путин
Ексклузивно

Зеленски: Мир няма да има, ако това означава да се даде победа на Путин

Преди 9 часа
Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър
Ексклузивно

Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър

Преди 10 часа
Вижте кой светец почитаме и какви дрехи не бива да носим днес
Ексклузивно

Вижте кой светец почитаме и какви дрехи не бива да носим днес

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

САЩ разкриват нови подробности за предполагаем таен китайски ядрен тест

САЩ разкриват нови подробности за предполагаем таен китайски ядрен тест

Свят Преди 9 минути

Американски представители предупреждават за "нетърпимо изоставане", докато Пекин отрича обвиненията, а глобалният ядрен ред навлиза в период на дълбока несигурност

Трамвай блъсна човек в София

Трамвай блъсна човек в София

България Преди 22 минути

Инцидентът е станал край "Пирогов"

<p>Берлин разклаща общия боен самолет с Париж - Германия може да търси други партньори</p>

Френско-германският проект за изтребител е в сътресение, след като Мерц изрази съмнения

Преди 48 минути

"Това не е политически спор. Имаме реален проблем с профила на изискванията. И ако не можем да го решим, не можем да поддържаме проекта", заяви германският канцлер

Шая Лабъф

Звездата от „Трансформърс“ Шая Лабъф е арестуван след сбиване в бар в Ню Орлиънс

Свят Преди 58 минути

Инцидентът се е разиграл в ранните часове на деня във Френския квартал. Според съдебните документи Лабъф е влязъл в остър конфликт с присъстващите, което е довело до намесата на полицията и медицинските екипи

Hell‘s Kitchen е безапелационен лидер при старта на новия си сезон

Hell‘s Kitchen е безапелационен лидер при старта на новия си сезон

Любопитно Преди 1 час

Телевизионният формат на NOVA затвърди доминацията си над конкуренцията

Kораб изчезна от радарите край Созопол

Kораб изчезна от радарите край Созопол

България Преди 1 час

Метеорологичната обстановка в района е изключително неблагоприятна

Сигнал за отвличане в София разкри пълно с дрога жилище

Сигнал за отвличане в София разкри пълно с дрога жилище

България Преди 1 час

По случая са задържани тримата мъже

Спрете да вярвате в този мит за водата

Спрете да вярвате в този мит за водата

Любопитно Преди 2 часа

Нуждата на организма от течности зависи от теглото, нивото на физическа активност, климата и дори възрастта

Нов закон за сексуалните престъпления срещу деца

Нов закон за сексуалните престъпления срещу деца

България Преди 2 часа

Днес депутатите гласуваха текста на първо четене

Хайди Клум разкри тайните на скандалната си рокля от „Грами“ и къде я съхранява сега

Хайди Клум разкри тайните на скандалната си рокля от „Грами“ и къде я съхранява сега

Любопитно Преди 2 часа

Супермоделът призна, че е трябвало да прави „съвсем малки крачки“ в лакираната кожена броня, която е чакала цяла година

Топ 5 зодии, които сами рушат мостовете към сърцето си

Топ 5 зодии, които сами рушат мостовете към сърцето си

Любопитно Преди 2 часа

Някои зодиакални знаци са способни да изграждат връзки почти без усилия, докато други, поради собствените си черти и навици, създават пречки

<p>&quot;Куца патица&quot;: Ролята на Макрон в драмата около наследството на Лагард завладява Европа</p>

Макрон може да влияе на наследството на Лагард в ЕЦБ преди президентските избори във Франция

Свят Преди 2 часа

Докато Европейската централна банка се опитва да потуши спекулациите, че президентът ѝ ще подаде оставка, ранното ѝ напускане би дало шанс на френския лидер

YouTube, Google и други платформи бяха засегнати от мащабен глобален срив

YouTube, Google и други платформи бяха засегнати от мащабен глобален срив

Свят Преди 2 часа

Над половин милион потребители се оказаха в капана на дигитален мрак, след като Google, Gmail и YouTube спряха едновременно. Глобалният срив парализира работата на хиляди приложения и уебсайтове в продължение на часове

<p>&bdquo;Какво, по дяволите!&ldquo;: Най-странните находки на летищата през 2025 г.</p>

Костенурки в сутиени и бомби в куфар: Най-шантавите находки на летищата през 2025 г.

Любопитно Преди 3 часа

Администрацията за транспортна сигурност подробно описа инцидентите със сигурността в публикация в официалния си акаунт в Instagram, показвайки предмети, открити както в ръчния, така и в регистрирания багаж на летищата в цялата страна

АVENDI с нова корпоративна идентичност

АVENDI с нова корпоративна идентичност

Пари Преди 3 часа

С ребрандинга компанията, част от VM Finance Group, демонстрира еволюцията към иновации и амбиции за разширяване на бизнеса - мост към още по-устойчиви партньорства и доверие

Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в служебния кабинет

Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в служебния кабинет

България Преди 3 часа

С Андрей Янкулов като служебен вицепремиер даваме ясен знак за важността на съдебната система и реформите в нея, обясни той

Всичко от днес

От мрежата

13-те най-лоялни кучета в историята

dogsandcats.bg

11 уникални задачи, които кучетата могат да изпълняват

dogsandcats.bg
1

Кой е най-високият водопад в Родопите?

sinoptik.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg

153 години безсмъртие: Кои са били нещастните любови в живота на Васил Левски

Edna.bg

След болестта на Брус Уилис: Ема Хеминг разкри какво я е спасило

Edna.bg

Тежко наказание грози Джанлука Престиани

Gong.bg

Треньорът на Локо Сф: В началото не вярвах, че можем да вземем Доминик Янков

Gong.bg

Кораб с трима моряци изчезна край Маслен нос

Nova.bg

Прокуратурата: Загиналите при "Петрохан" са се самоубили. При случая "Околчица" има убийства и самоубийство

Nova.bg