Преговорите в Женева: Има напредък, но без компромис за териториите

"Украйна и Русия постигнаха известен напредък по време на преговорите в Женева с посредничеството на САЩ, но не успяха да постигнат компромис по ключовия въпрос за териториите". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, предаде АФП.

Украински и руски преговарящи подновиха втори кръг мирни преговори с посредничеството на САЩ в Женева на 18 февруари, макар че нито една от страните не даде сигнал по-рано, че са по-близо до прекратяване на най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война насам. Разговорите са поредният дипломатически опит за спиране на бойните действия, които са отнели живота на стотици хиляди души, принудили са милиони да напуснат домовете си и са опустошили голяма част от източна и южна Украйна.

Съединените щати настояват за прекратяване на войната, която продължава вече почти четири години, но Москва и Киев остават в противоречие по въпроса кой кои територии ще получи в следвоенното споразумение.

Русия настоява за пълен контрол над източната Донецка област, като част от всяко споразумение и заплашва да я завземе със сила, ако Киев не отстъпи на преговорите.

Украйна обаче отхвърли това искане, което е политически и военно рисковано, и даде да се разбере, че няма да подпише споразумение без гаранции за сигурност, които да възпрат Русия от нова инвазия.

„Виждаме, че е положена известна основа, но засега позициите се различават, защото преговорите не бяха лесни“, каза Зеленски в съобщение до журналисти след приключването на преговорите.

"Двете страни се споразумяха по почти всички въпроси, свързани с механизма за наблюдение на примирието, в който ще участват Съединените щати", отбеляза украинският президент.

"Но чувствителните въпроси, свързани със съдбата на окупираната територия в източната част на Украйна и бъдещия статут на окупираната от Русия атомна електроцентрала в Запорожие, остават нерешени", добави той.

Ръководителят на руската делегация заяви, че преговорите са били „трудни, но делови“ и че за в бъдеще са планирани по-нататъшни преговори.

Русия започна пълномащабна инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Последвалият конфликт доведе до вълна от разрушения, която остави цели градове в руини, десетки хиляди войници и цивилни граждани мъртви и принуди милиони хора да напуснат домовете си.