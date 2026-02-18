Деси Бакърджиева за най-големия шамар на съдбата: Филип си отиде на 2 февруари, а на 19-и се роди Вивиан

„Защо точно на мен трябва да се случва това, с какво съм го заслужила?“. С този въпрос и огромен гняв към съдбата започва най-трудният житейски етап за актрисата Деси Бакърджиева. В първия епизод на рубриката NOVA LAB „Баланс“ с Лора Инджова тя разкрива немислимия контраст между смъртта и живота, който преживява само в рамките на две седмици.

„Болката е като киселина“

Деси Бакърджиева е категорична - трупането на негативни емоции е опасно.

„Знам, че в този живот, ако човек иска да се справи с трудностите, трябва първо да ги асимилира, да говори за тях, а не да ги стиска в себе си, защото те започват да разяждат. Те са като киселина“, споделя тя.

„Правилното е осъзнаването и най-вече това - да не те е срам да признаеш, че те боли и че ти е гадно. Отрезвяването дойде, когато разбрах, че не трябва да се срамувам от това, което се случва на всеки нормален човек“.

Актрисата признава, че е била "много ядосана на Бог в началото", но е категорична "вярвам, че Той дава трудности на силните. Не мога да Му се сърдя за предначертания път".

Между погребението и раждането

Преди няколко години актрисата губи своя любим Филип по време на пандемията, докато е бременна в деветия месец.

„Аз бях на автопилот, Лора. Филип си отиде на 2 февруари, а на 19-и се роди Вивиан. Има загуби, за които никой не ни подготвя“.

В този момент тя влиза в „боен режим“, за да спаси новороденото си дете и себе си. Бакърджиева не крие, че ударът е бил двоен, тъй като само преди три месеца е загубила и своя баща. „Когато татко вече не можеше да се изправи, си казах: "Не е ли по-добре душата му да е свободна, вместо да се мъчи в това тяло?". Започнах да вярвам, че духът и душата могат да ни бъдат ангели пазители“.

Професионализъм през сълзи и финансово оцеляване

В най-тежкия си период актрисата е принудена да излиза на сцена и да играе комедийни образи, докато в личния си живот е изправена пред финансова пропаст.

„Като при спортистите е - излизаш на състезание и никого не го интересува боли ли те. В театъра публиката е твоят барометър. Ти не трябва да се самонаблюдаваш и да плачеш за своята трагедия, а да я предадеш на тях“.

Тя си спомня с благодарност за шанса, даден ѝ от продуцента Кирил Кирилов: „Година след раждането нямах работа, а родителите ми бяха пенсионери по болест. Беше ми много трудно финансово в този материален свят“.

Въпросът, на който „софтуерът отказва“

Днес най-голямото предизвикателство за Деси е как да обясни липсата на малката Вивиан.

„Тя често пита дали татко и дядо ни виждат от небето. Казвам ѝ, че ни пазят. Но когато попита: „Можем ли да ги върнем?“, софтуерът ми отказва. Това е най-тежкият въпрос“.

Въпреки всичко, актрисата намира сили да остави „лъскави камъчета“ по пътя си – метафора за доброто, което помага на другите. „Още не съм надвила напълно скръбта, но се опитвам да водя преговори с нея. Тя винаги ще е тук, въпросът е аз да водя нея, а не тя мен“.

Нова ера в дигиталното съдържание: Стартира каналът NOVA Lab

Разговорът с Деси Бакърджиева поставя началото на NOVA Lab - иновативен проект в YouTube, който извежда някои от най-разпознаваемите лица от телевизионния ефир извън рамката на традиционното новинарско студио.

Лора Инджова, Даниела Пехливанова и Гергана Добрева започват свои авторски поредици, за да бъдат по-близо до темите, които вълнуват обществото извън официалния сценарий:

„Баланс“ с Лора Инджова: Подкаст за психологическото здраве, преработването на травмите и търсенето на вътрешен мир.

„Грижа“ с Даниела Пехливанова: Поредица, посветена на научния подход към здравето на тялото, кожата и хормоналния баланс, отвъд митовете и филтрите в социалните мрежи.

„Пулс“ с Гергана Добрева: Мястото, където медицината става достъпна и практична част от ежедневието.

В свят, в който вниманието ни все по-често се движи между различни екрани, а очакванията към съдържанието включват повече автентичност и близост, едни от най-разпознаваемите лица от телевизионния ефир правят естествена следваща крачка. Лора Инджова, Даниела Пехливанова и Гергана Добрева надграждат традиционния публицистичен формат, за да разширят присъствието му и да бъдат още по-близо до темите, които вълнуват обществото.

Проектът NOVA Lab в YouTube е естествено продължение на телевизионния разговор – пространство, в което темите от ефира получават допълнителна дълбочина и време. Това е среда, в която водещите не просто съобщават фактите, а ги поставят в контекст. Пространство, в което водещите не просто съобщават факти, а споделят опит и дискутират проблемите на съвременното общество като съмишленици.

Диалог вместо монолог

Първият епизод на подкаста „Баланс“ с Лора Инджова вече даде тон на тази промяна. Разговорът с актрисата Деси Бакърджиева е не просто интервю, а откровен поглед към интимния свят на скръбта и способността на човек да преработи травмите си. Един личен разговор за загубата на най-близките, но и за раждането на новия живот.

Наука и ежедневие в един общ език

Паралелно с психологическите търсения, NOVA Lab разширява обхвата си и към грижата за себе си. Даниела Пехливанова заменя новинарската лексика с езика на „Грижа“ – за тялото, за кожата и за хормоналния баланс, търсейки научната истина отвъд масовите митове и естетическите филтри.

Междувременно Гергана Добрева пренася опита на утвърденото предаване „Пулс“ в дигитална среда, където медицината става достъпна и практична част от ежедневието ни.

Проектът NOVA Lab е заявка, че екипите на Нова Броудкастинг Груп работят активно за засилване на общуването със зрителите. Лицата на медията завладяват нови пространства, където професионалният опит се среща с личната споделеност, а разговорът е личен, откровен и по-близък от всякога.