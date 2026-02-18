Свят

„Доживотна“ работа в ЕС за висшисти, заплата над 6000 евро

Няма изискване за предишен професионален опит

18 февруари 2026, 14:50
Източник: iStock/Getty Images

Е вропейският съюз, чрез Европейската служба за подбор на персонал, организира отворен конкурс за младши администратори (AD5). Той е основният път към старт на кариера в Европейската служба на ЕС за дипломирани висшисти. Успешно включилите се ще влязат в резервен списък, от който институциите, органите и агенциите на ЕС могат да ги наемат като служители, предава NOVA.

Конкурсът е насочен към млади висшисти с универсален профил – без изискване за предишен професионален опит – които желаят да работят по политики, програми и оперативни дейности, които засягат живота на милиони граждани в ЕС. Те често работят в мултикултурни екипи по задачи като разработване и изпълнение на политики или управление на ресурси.

Началната заплата на служителите в ЕК е между 4000 и 6000 евро, обяви ръководителят на Генерална дирекция "Персонал и администрация" Клод Шен

Периодът за кандидатстване е от 5 февруари 2026 г. до 10 март 2026 г. Могат да кандидатстват всички граждани на ЕС, които имат завършено университетско образование от поне три години към 30 септември 2026 г.

Изисква се отлично владеене на един официален език на ЕС, като български и добро владеене на втори официален език според конкурсните правила. Професионален опит не се изисква. 

Конкурсът включва поредица от тестове, сред които: логически, за знания за ЕС, за дигитални умения и писмен текст по тема, свързана с ЕС.

Тестовете са проектирани да оценят както аналитични, така и практически умения за работа в администрацията на ЕС.

Тези, които ги преминат успешно ще бъдат включени в резервен списък на одобрените кандидати, от който институциите на ЕС могат да избират служители за конкретни позиции.

ЕК търси нови преводачи

Работата като администратор в ЕС предлага възможност да се участва в формулирането и прилагането на политики на общоевропейско ниво, работа в международна среда и кариерно развитие в различни сфери на европейската администрация.

За младши администратори основната месечна заплата в институциите на ЕС (например в Европейската комисия) е около 6152 – 6411 евро бруто на месец.

Договорът за длъжностно лице е с 9-месечен изпитателен срок. Ако оценката е положителна, договорът става безсрочен. Това на практика е постоянна позиция, често наричана „доживотна“.

Източник: NOVA    
Европейски съюз Младши администратори Отворен конкурс
