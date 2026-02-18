   Специално съдържание

АVENDI с нова корпоративна идентичност

С ребрандинга компанията, част от VM Finance Group, демонстрира еволюцията към иновации и амбиции за разширяване на бизнеса - мост към още по-устойчиви партньорства и доверие

18 февруари 2026, 14:03
АVENDI с нова корпоративна идентичност

Аvendi, сред лидерите в дистрибуцията и маркетинга на бързооборотни стоки в страната, и част от групата на VM Finance Group, представи своята нова корпоративна идентичност. Това е естествена стъпка в развитието на компанията и отразява утвърдените й лидерски позиции, на доверен и стабилен партньор на локалния пазар. В същото време подчертава и ключовата ѝ роля като стратегически партньор на глобални компании, като Diageo, Proximo Spirits, Louis Vuitton Moët Hennessy, Nestle waters, Monin, Chicco, Tabasco и др., с които е в дългогодишни и устойчиви партньорства.

“Все по-взискателните очаквания на потребителите и променената пазарна среда - изискват от VM Vinance Group, и в частност от Avendi, дългосрочна визия за бъдещето. За да продължим да растем устойчиво и затвърждаваме лидерската си позиция е необходимо да вървим с решителни крачки напред към новата идентичност, която отразява силата на традицията, но и духа на предприемачество и иновации, дълбоко заложени в културата на VM Vinance Group, и в частност на Avendi - още от създаването й и до днес. Решителност, динамичности ценности, които ще видите във всяка наша следваща стъпка към инвестиции в разширяване на бизнеса“, каза Александра Мирчева, изпълнителен директор на VM Finance Group.

“Ребрандингът на Avendi е израз на нашата еволюция – на това кои сме днес и какви искаме да бъдем утре. Това е възможност ясно да заявим нашите амбиции за устойчив растеж, иновации и още по-високо качество. Той е и стремеж да продължим да демострираме все по-висока експертиза, ангажираност и отдаденост на екипа, което ще превърне тази промяна в реално конкурентно предимство и източник на нови възможности за всички нас”, каза Красимир Вътев, управител на Avendi.

Новата бранд идентичност надгражда досегашната визуална система, като запазва разпознаваемостта на марката, но въвежда по-зрял, международно ориентиран и концептуално обоснован облик. Тя е създадена като ясен израз на стабилност, доверие и дългосрочна визия – ценности, които стоят в основата на дейността на AVENDI. В центъра й е логото – съвременен символ, който интегрира главната буква „A“ като знак за лидерство, с елемент на отключен катинар, чиято форма плавно се трансформира в мост. Тази визуална метафора ясно комуникира ролята на AVENDI като надежден и активен посредник между глобални брандове и локални пазари, както и между хора, продукти и възможности.

Отворената структура на знака символизира достъп и отключване на потенциал – не като ограничение, а като съзнателно изграждане на устойчиви партньорства, основани на прозрачност и дългосрочно доверие. Мостът в логото носи и допълнителна символика: премерен и сигурен преход, движение напред и стратегическа свързаност – ключови елементи за успех в силно регулирана и конкурентна бизнес среда.

Новата корпоративна идентичност на AVENDI отразява не само визуална промяна, а цялостен подход към бъдещето на компанията. Тя е израз на ясно дефинирана посока, по-високи стандарти и стремеж към устойчив растеж, подкрепен от силни партньорства и международно позициониране.

В основата на тази трансформация стои и човешкият фактор – екипът на AVENDI, който ежедневно превръща стратегията в реални резултати. Именно хората са тези, които изграждат мостовете на доверие и създават стойност отвъд продуктите и пазарите.

Признания за екипите на Avendi

През последните три години компанията получи множество награди от международните си партньори. През 2025-та тя печели две престижни отличия за екипа от международния партньор Louis Vuitton Moët Hennessy, както и сребърна награда Proxies от Best Practice Awards на Proximo Spirits. Eкипът на Avendi бе отличен и с най-голямата награда на Diageo за 2024-та – "Партньор на годината". През 2023-та година Diageo награди екипа на компанията за изключителни постижения в развитието на Johnnie Walker Black Label на българския пазар, който се изяви с най-добро представяне сред държавите от Европа, Близкия Изток и Африка. Компанията грабна и отличението за „Най-добър дистрибутор“ от списание Progressive.

За Avendi

Аvendi, част от VM Finance Group, е водеща компания в маркетинга и дистрибуцията на бързооборотни стоки. Дистрибутор на водещи световни марки вече над 25 години. Avendi работи в две направления на дистрибуцията и маркетинга – напитки и храни. Компанията представлява световни марки като Johnnie Walker, Bushmills, Jose Cuervo, Kraken, Singleton, Glenmorangie, Ketel One, Belvedere, Tanqueray, Smirnoff, Bailey’s, Moët & Chandon, Dom Perignon, Cardhu, Veuve Clicquot, Branko, Monin, Perrier, Efes и Asahi.

Част от портфолиото на дивизия Храни на Avendi са продуктите за бебета и деца, хранителните и хигиенните продукти - Chicco, Plasmon, Filippo Berio, Kraft Heinz, Artsana, и др. Компанията има и собсвени брандове за био бебешки и детски храни BioNino, както и за интерактивни образователни играчки Thinkle Stars, специално създадени за българските деца и „говорят“ на български език.

Като част от икономическа група VM Finance Group, Avendi поддържа високите стандарти на групата и експертизата в обслужването на потребителите и се ползва от централизираните услуги на групово ниво, които холдинга предоставя.

