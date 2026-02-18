YouTube, Google и други платформи бяха засегнати от мащабен глобален срив

П рез нощта на 18 февруари стотици хиляди потребители по целия свят съобщиха за прекъсвания в работата на Google, YouTube, Cloudflare и много други платформи, според платформата за проследяване на сривове Downdetector .

Според услугата през нощта броят на оплакванията от потребители е надхвърлил 500 000. Прекъсванията са били глобални и са регистрирани в множество страни по света. По-конкретно потребителите съобщават, че не са имали достъп до търсачката Google, услугата Gmail, видео платформата YouTube и други услуги.

Докладвани са и проблеми с големи облачни доставчици, включително Amazon Web Services и Cloudflare, което може да е засегнало хиляди уебсайтове и приложения, разчитащи на тези услуги.

Източник: screenshot/downdetector

Мащабен срив в работата на популярни услуги

Въз основа на динамиката на жалбите, прекъсванията са продължили около 3-4 часа, с пик на докладите около 03:30 ч. сутринта. Например в пиковия период само в САЩ са регистрирани над 320 000 оплаквания за срив в YouTube. Прекъсвания са наблюдавани още в Индия, Обединеното кралство, Австралия и Мексико.

Малко след това компанията обяви, че проблемът, засягащ достъпа до платформата за споделяне на видео, е разрешен. По време на срива YouTube е изглеждал празен за някои потребители, а видеоклиповете не са се зареждали в приложенията на YouTube, YouTube Music и YouTube Kids. Няколко часа след началото на проблема броят на оплакванията е спаднал до нула.

Други подобни инциденти

През ноември и декември глобалният доставчик Cloudflare претърпя няколко мащабни срива. Най-пресният случай беше в началото на 5 декември, което предизвика масови оплаквания в социалните мрежи от потребители, които нямаха достъп до множество услуги и уебсайтове. По-рано, на 16 октомври 2025 г., друг голям срив засегна YouTube в световен мащаб.