Макрон може да влияе на наследството на Лагард в ЕЦБ преди президентските избори във Франция

С пекулациите около ръководството на Европейската централна банка (ЕЦБ) се разгоряха отново в сряда след доклад, предполагащ, че настоящият ѝ президент Кристин Лагард очаква да напусне поста си преди края на мандата си през октомври 2027 г., пише POLITICO .

ЕЦБ бързо се опита да охлади разговорите, които биха могли да накарат финансовите пазари да възприемат президента ѝ като "куца патица". "Лагард е изцяло съсредоточена върху своята мисия и не е взела никакво решение относно края на мандата си", заяви говорител на банката.

Все пак това изявление беше по-малко категорично от предишните отричания и изглежда позволява възможността за по-ранно напускане. Бързото оттегляне би дало на излизащия френски президент Еманюел Макрон възможност да планира наследството, преди президентските избори във Франция през април следващата година.

Президентството на ЕЦБ е една от най-влиятелните позиции в Европа, командвайки ненадмината финансова мощ. Поради това националните правителства винаги са се борили усилено да поставят на този пост човек, симпатизиращ на техните собствени нужди и приоритети.

Преговорите за наследството на Лагард вероятно ще бъдат интензивни и допълнително усложнени от нарастващия популизъм на континента, който затруднява основните европейски партии да запазят контрол върху процеса на назначаване на ключови позиции.

Този проблем беше особено видим по-рано този месец, когато управителят на Банката на Франция Франсоа Вилеро де Галхо неочаквано заяви, че ще се оттегли с над година по-рано от поста си, ход, който бе широко тълкуван като резултат от желанието на Макрон да "осигури бъдещето" на централната банка срещу евентуален президент и правителство от крайната десница.

Депутатът от Националното събрание Жан-Филип Тангуи подигра Вилеро в Националното събрание в Париж в сряда, казвайки: "Моля, предайте нашите притеснения на госпожа Лагард, която също е станала жертва на епидемия от оставки, явно предизвикана от Еманюел Макрон, много проблемен патоген."

American companies operating in France believe President Emmanuel Macron's years long quest to make his country more business friendly is in danger, a survey found.https://t.co/a1KbPz7JMv — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) February 18, 2026

Неписано право

За щастие на Макрон, конвенциите, уреждащи назначаването на членовете на шестчленния Изпълнителен съвет на ЕЦБ, могат да работят в негова полза.

Два фактора особено сочат, че той може да има възможност да постави съюзник за осемгодишен мандат във Франкфурт преди да напусне поста си през април следващата година.

Първият е, че Франция, като втората по големина икономика в еврозоната, винаги е имала неписано право на едно от шестте места в съвета, заедно с Германия и Италия.

Източник: БТА

Вторият е, че от създаването на борда преди 28 години, никога повече от един представител на дадена националност не е заемал място в него повече от два месеца.

Тъй като Франция не може реалистично да се надява да осигури президентството за още осем години, много анализатори очакват страната да заеме влиятелната позиция на главен икономист, когато мандатът на ирландеца Филип Лейн изтече през май 2027 г.

Това ще изисква решение от правителствата поне няколко месеца по-рано. И ако френски кандидат бъде назначен на тази позиция, логично ще са необходими преходни споразумения за бързо оттегляне на Лагард.

Източник: iStock

"Изглежда още по-вероятно, че наследствата на Лейн, Лагард и германската членка на борда на ЕЦБ Изабел Шнабел ще бъдат едно голямо пакетно решение", коментира Карстен Брзески, глобален ръководител на макроикономическите изследвания в ING чрез социалните мрежи. Той отбеляза, че сделката вероятно ще трябва да отчете претенциите на Франция, Германия и Испания за представителство в борда.

Не би било пълна изненада, ако Лагард не изкара целия си мандат.

Още при първоначалното ѝ назначение във Франкфурт, тя се оказа неохотна, а в скорошно телевизионно интервю заяви, че е желала да служи само пет години. Миналата година основателят на Световния икономически форум Клаус Шваб заяви, че е провел многократни разговори с Лагард относно това тя да го наследи, принуждавайки Лагард да отговори: "Винаги съм била напълно решена да изпълня своята мисия и съм решена да завърша мандата си."