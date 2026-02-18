Сигнал за отвличане в София разкри пълно с дрога жилище

Т рима души са задържани след сигнал за отвличане, иззети са и наркотични вещества.

След получен сигнал за лице, държано против волята му в апартамент в ж.к. „Студентски град“, на мястото незабавно били изпратени служители на Седмо РУ, които извършили проверка на адреса.

В апартамента били установени двама криминално проявени младежи на 18 и 21 години, както и 20-годишният, който подал сигнала.

По негови данни е бил държан насила от месец януари 2026 година.

При извършените процесуално-следствени са намерени и иззети 85 пликчета, съдържащи вещества на бучки, прах, кристалообразно вещество и растителна маса, както и таблетки и мобилни телефони.

След извършена експертна справка е установено, че иззетите вещества са коноп, метамфетамин и кокаин, с общо тегло над 110 грама.

По случая са задържани тримата мъже, образувано е досъдебно производство. Материалите са докладвани в Софийска градска прокуратура.

Работата по случая продължава. На задържаните мъже на 18 и 21 години е повдигнато обвинение, наложени са им мерки „Задържане под стража“ за срок до 72 часа.