Напрегнати преговори за мир в Украйна, Европа се включи

П ървият ден от преговорите в Женева за мир между Украйна и Русия, с посредничеството на САЩ, е преминал „много напрегнато“. Това съобщи източник, близък до руската делегация. Дискусиите са продължили шест часа, а двете страни са се договорили да ги подновят в сряда.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви във вечерното си обръщение, че е готов „бързо да се придвижи към достойно споразумение за прекратяване на войната“, но постави под съмнение сериозността на Русия по отношение на мира.

„Какво искат те?“, попита той, обвинявайки Москва, че дава приоритет на ракетните удари пред „истинската дипломация“.

Преговорите в Женева между руската, украинската и американската делегация започнаха в ранния следобед днес, съобщиха ръководителят на украинската делегация Рустем Умеров и източник от руския екип, предаде „Франс прес“.

„Започваме новия кръг преговори в тристранен формат – Украйна, САЩ и Русия“, заяви бившият украински министър на отбраната Рустем Умеров.

Той отбеляза, че украинската делегация има „рамка, одобрена от президента на Украйна и е с ясен мандат“.

„Сигурността и хуманитарните въпроси са на дневен ред. Работим конструктивно, фокусирано и без излишни очаквания. Нашата задача е максимално да напреднем към тези решения, които могат да доведат трайния мир по-близо“, отбеляза Умеров и благодари на САЩ за ангажираността и последователната работа в преговорния процес, както и на Швейцария за организирането и осигуряването на условията за провеждане на срещите.

Съветници по националната сигурност на четири европейски държави се присъединиха към преговорите в Женева. Италия, Франция, Германия и Обединеното кралство изпратиха свои представители на третия кръг от преговори между Украйна, Русия и Съединените щати в Швейцария, предава „Фокус“.

Очаква се през деня съветниците по националната сигурност на европейските държави да проведат отделни консултации. Дискусията ще се отнася до гаранциите за сигурност и по-нататъшните стъпки в мирния процес.

Швейцарският външен министър Иняцио Касис присъства на откриването на тристранните преговори в качеството си на представител на страната домакин, съобщи ТАСС.

На снимките от срещата се вижда, че членовете на трите делегации седят на П-образна маса – руската делегация отляво, украинската – отдясно, а американската – в средата. Между американците е седнал и Касис.