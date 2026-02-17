Свят

Напрегнати преговори за мир в Украйна, Европа се включи

Украинската делегация има „рамка, одобрена от президента на Украйна и е с ясен мандат“

Обновена преди 19 минути / 17 февруари 2026, 19:34
П ървият ден от преговорите в Женева за мир между Украйна и Русия, с посредничеството на САЩ, е преминал „много напрегнато“. Това съобщи източник, близък до руската делегация. Дискусиите са продължили шест часа, а двете страни са се договорили да ги подновят в сряда.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви във вечерното си обръщение, че е готов „бързо да се придвижи към достойно споразумение за прекратяване на войната“, но постави под съмнение сериозността на Русия по отношение на мира.

„Какво искат те?“, попита той, обвинявайки Москва, че дава приоритет на ракетните удари пред „истинската дипломация“.

Преговорите в Женева между руската, украинската и американската делегация започнаха в ранния следобед днес, съобщиха ръководителят на украинската делегация Рустем Умеров и източник от руския екип, предаде „Франс прес“.

„Започваме новия кръг преговори в тристранен формат – Украйна, САЩ и Русия“, заяви бившият украински министър на отбраната Рустем Умеров.

Украинска делегация отпътува за Женева за преговори с Русия и САЩ

Той отбеляза, че украинската делегация има „рамка, одобрена от президента на Украйна и е с ясен мандат“.

„Сигурността и хуманитарните въпроси са на дневен ред. Работим конструктивно, фокусирано и без излишни очаквания. Нашата задача е максимално да напреднем към тези решения, които могат да доведат трайния мир по-близо“, отбеляза Умеров и благодари на САЩ за ангажираността и последователната работа в преговорния процес, както и на Швейцария за организирането и осигуряването на условията за провеждане на срещите.

Съветници по националната сигурност на четири европейски държави се присъединиха към преговорите в Женева. Италия, Франция, Германия и Обединеното кралство изпратиха свои представители на третия кръг от преговори между Украйна, Русия и Съединените щати в Швейцария, предава „Фокус“.

Очаква се през деня съветниците по националната сигурност на европейските държави да проведат отделни консултации. Дискусията ще се отнася до гаранциите за сигурност и по-нататъшните стъпки в мирния процес.

Швейцарският външен министър Иняцио Касис присъства на откриването на тристранните преговори в качеството си на представител на страната домакин, съобщи ТАСС.

Какво си казаха САЩ, Русия и Украйна в ОАЕ

На снимките от срещата се вижда, че членовете на трите делегации седят на П-образна маса – руската делегация отляво, украинската – отдясно, а американската – в средата. Между американците е седнал и Касис.

Източник: БТА, Валерия Динкова, Фокус, БГНЕС    
Преговори в Женева Русия Украйна САЩ
Последни новини

Нови протести и сблъсъци в Сърбия

Нови протести и сблъсъци в Сърбия

Свят Преди 49 минути

По информация на репортер на N1 на място е имало хвърляне на пиротехнически средства и гонитба с полицията

Хърватия върви към собствена атомна електроцентрала

Хърватия върви към собствена атомна електроцентрала

Свят Преди 1 час

Местата за възможно разполагане на атомни електроцентрали ще бъдат определени с отделен закон

Освободиха директор и учител след самоубийство на ученик

Освободиха директор и учител след самоубийство на ученик

България Преди 3 часа

Проверка на МОН установи системен тормоз, налаган върху младежа

Готвят нов президентски мандат на Ердоган в Турция

Готвят нов президентски мандат на Ердоган в Турция

Свят Преди 4 часа

66% от турците се противопоставят на промяна в конституцията с цел трети мандат.

Георги Велинов

Легендарният Георги Велинов е в тежко състояние

България Преди 4 часа

Той е обявен за футболист номер 1 на България за 1981 г.

Арестуваха Шая Лабъф за нанасяне на телесна повреда

Арестуваха Шая Лабъф за нанасяне на телесна повреда

Свят Преди 4 часа

Актьорът е задържан и срещу него са повдигнати две обвинения

България праща делегация в САЩ за Съвета за мирa

България праща делегация в САЩ за Съвета за мирa

България Преди 5 часа

Правителството определи делегацията да се ръководи от Иван Найденов

Баневи осъдиха за близо 24 млн. лева бившата Агенция за приватизация и НС

Баневи осъдиха за близо 24 млн. лева бившата Агенция за приватизация и НС

България Преди 5 часа

Делото, което водиха е по Закона за отговорността на държавата и е за нанесени им имуществени вреди

Взрив във военен обект в Русия, убити и ранени

Взрив във военен обект в Русия, убити и ранени

Свят Преди 5 часа

Губернаторът на областта Александър Дрозденко съобщи, че сграда на военната полиция се е срутила

Удължават давността за престъпления срещу деца

Удължават давността за престъпления срещу деца

България Преди 5 часа

Въвежда се и квалифициран състав за престъпления със сексуален характер

Страсбург осъди България за закон за внедряването на агенти на ДАНС в частни фирми и НПО

Страсбург осъди България за закон за внедряването на агенти на ДАНС в частни фирми и НПО

България Преди 6 часа

Според съда в Страсбург, законът позволява на ДАНС да внедрява агенти без съгласието на собствениците и без ограничение във времето, създавайки риск от „произвол и злоупотреби“

Възходът и трагедията на Лиса „Left Eye“ Лопес: Необичайните обстоятелства около смъртта на звездата от TLC

Възходът и трагедията на Лиса „Left Eye“ Лопес: Необичайните обстоятелства около смъртта на звездата от TLC

Свят Преди 6 часа

Ето всичко, което трябва да знаете за Лиса „Left Eye“ Лопес и необичайните обстоятелства около нейния край

,

„Застраховка“ за живот след смъртта: Украински войници масово замразяват генетичен материал

Свят Преди 6 часа

В условията на опустошителна война Украйна е изправена пред невидима заплаха – демографски срив

България изпрати 2025 г. с 61,4 милиарда лева държавен дълг: Къде отидоха парите?

България изпрати 2025 г. с 61,4 милиарда лева държавен дълг: Къде отидоха парите?

България Преди 6 часа

В края на 2025 г. държавният дълг на България достигна 61,4 милиарда лева, което представлява 27,1% от икономиката на страната. Въпреки че дефицитът е удържан в рамките на критичните за Еврозоната 3%, данните на Министерството на финансите разкриват сериозен натиск върху хазната – разходите за заплати и социални плащания са скочили с милиарди, докато държавата е ускорила харченето и по проектите от Плана за възстановяване

Справедливост след 40 години: Обвиниха мъж за убийството на приятелката му в Германия през 1984 г.

Справедливост след 40 години: Обвиниха мъж за убийството на приятелката му в Германия през 1984 г.

Свят Преди 7 часа

Една стара ДНК проба върху шал и признание, закъсняло с 40 години, сложиха край на едно от най-загадъчните „студени досиета“ в Бавария. Повече от четири десетилетия след убийството на 19-годишната Мария Кьолер през 1984 г., нейният бивш приятел е изправен пред съда, след като години наред се е крил в Турция и дори е живял под фалшива самоличност в същия германски град

София в очакване на снега след 18:00 ч.: Над 170 машини са в готовност да почистват столицата

София в очакване на снега след 18:00 ч.: Над 170 машини са в готовност да почистват столицата

България Преди 7 часа

Температурите в столицата падат рязко, а Столична община обяви пълна мобилизация на техниката. Създадена е организация 151 снегопочистващи машини да започнат обработка на основните булеварди и трасетата на градския транспорт веднага щом дъждът премине в сняг след 18:00 ч.

Всичко от днес

