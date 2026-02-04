Свят

Колко близо са Русия и Украйна до мирно споразумение?

Москва и Киев охладиха очакванията, омаловажавайки перспективите за незабавен пробив

4 февруари 2026, 13:33
Източник: iStock

В исокопоставени украински и руски представители предстои да се срещнат в Абу Даби за втори кръг преговори, посредничени от администрацията на Тръмп. Очаква се двудневните разговори да следват формата от миналия месец, като на тях ще присъстват преговарящи от Вашингтон, Киев и Москва, предаде The Guardian

Доналд Тръмп поддържа оптимистичен тон през последните седмици, заявявайки, че краят на четиригодишната война е на една ръка разстояние. Москва и Киев обаче охладиха очакванията, омаловажавайки перспективите за незабавен пробив.

 

Русия възобнови бомбардировките над Киев само пет дни, след като Доналд Тръмп твърдеше, че Владимир Путин е договорил едноседмична пауза в ударите заради екстремния студ в Украйна.

 

Колко близо са страните до мирна сделка?

Жизнеспособен път към мир остава сложен, като Москва продължава да настоява за максималистични териториални претенции към Украйна.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви миналата седмица, че преговорите зависят от един, силно спорен въпрос: земята. Кремъл многократно е заявявал, че всяка мирна сделка трябва да включва отстъпването на целия източен регион Донбас от Украйна, включително райони, които все още са под украински контрол.

Киев е отхвърлил тези условия, въпреки че Володимир Зеленски е казал, че е готов да разгледа алтернативни споразумения, включително изтеглянето на украински войски от части на изтока и установяване на демилитаризирана зона.

Американски официални лица оказват натиск върху Украйна да отстъпи Донбас, обещавайки гаранции за сигурност само ако Киев първо се съгласи на териториални отстъпки.

Дори ако бъде постигнат някакъв компромис по отношение на територията, други пречки ще останат. Москва е заявила, че няма да толерира европейски войски на украинска земя, което Киев счита за съществено за гаранциите за сигурност. Кремъл също така е поискал строги ограничения върху размера на украинската армия, условие, което Зеленски многократно е отхвърлял.

Въпреки голямата разлика между позициите си, и двете страни често са участвали в внимателен танц пред Тръмп, стремейки се да изглеждат отворени за мир, за да не ядосват американския президент, като същевременно хвърлят вината върху другата страна.

 

Кой участва в преговорите?

Украйна и Русия изпращат високопоставени делегации. Екипът на Украйна включва Кирило Буданов, бившият началник на военното разузнаване, който сега е ръководител на президентската администрация, Давид Арахамия, доверен преговарящ, и Андрий Хнатов, началник на генералния щаб. Руската делегация се оглавява от Игор Костюков, началник на военното разузнаване ГРУ, наред с други разузнавателни служители и специалния пратеник на Кремъл Кирил Дмитриев.

Образът на Буданов и Костюков, които стоят един срещу друг, е поразителен: като бивши и настоящи началници на разузнаването, и двамата са надзиравали тайни кампании срещу съперничещите си служби, като Украйна е елиминирала няколко високопоставени фигури от ГРУ по време на войната.

От американска страна се очаква да присъстват специалният пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на Тръмп. Двамата мъже са се превърнали в постоянни фигури в американската дипломация, пътувайки между Близкия изток, кризата с Иран и войната в Украйна, но са критикувани за липсата на формален дипломатически опит.

Остава неясно кога Путин и Зеленски биха могли да се срещнат. Зеленски многократно е заявявал, че е готов да се срещне с Путин на неутрална територия. Кремъл обаче е казал, че руският лидер би се съгласил на преговори само ако Зеленски пътува до Москва.

 

Какво искат повечето украинци и руснаци?

Пострадали от исторически студена зима и изправени пред тежки месеци напред, с голяма част от гражданската си инфраструктура, повредена от руски удари, украинците показват ясни признаци на изтощение. Въпреки че желанието за мир е широко разпространено, проучванията показват твърда съпротива срещу всяко споразумение, което би предвиждало целия регион Донбас да бъде предаден на Русия в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа и край на войната. Мнозина в страната се опасяват, че подобен компромис няма да донесе траен мир, а вместо това ще насърчи Москва да продължи кампанията си.

По-трудно е да се прецени общественото мнение в Русия, където всяка критика към войната може да доведе до присъда в затвор. Въпреки това, малкото независими проучвания, които все още съществуват, показват, че делът на руснаците, които подкрепят мирните преговори, е нараснал до 61%. В същото време тези проучвания показват, че руснаците, подобно на своя лидер, остават нежелаещи да правят териториални отстъпки като част от мирно споразумение.

 

Какво ще стане, ако преговорите отново се провалят?

Путин твърди, че Русия печели войната и е заявил, че е готов да продължи да се бие, освен ако Украйна не се съгласи с условията, поставени от Москва.

В една изтощителна война, която е причинила близо 2 милиона жертви, централният въпрос е: коя страна ще се пречупи първа или, казано по друг начин, коя има по-голяма издръжливост да поддържа конфликта?

Украйна, с много по-малко население от Русия, се бори да мобилизира достатъчно войски, за да запълни пропуските, докато продължават съмненията дали военно-промишленият капацитет на Европа може да се разшири достатъчно бързо, за да компенсира намаляването на американската военна помощ.

Русия, междувременно, е под нарастващ собствен натиск. Икономиката стагнира, много невоенни сектори се свиват, а приходите от петрол рязко спаднаха, тъй като санкциите оказват своето въздействие.

Докато едната страна не достигне критична точка и не бъде принудена да отстъпи, войната вероятно ще продължи.

Източник: The Guardian    
