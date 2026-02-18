Спрете да вярвате в този мит за водата

М ного хора са свикнали с правилото „8 чаши вода на ден“, но няма универсална норма. Нуждата на организма от течности зависи от теглото, нивото на физическа активност, климата и дори възрастта.

Кардиолог разказва за митовете за пиенето на вода и какво всъщност трябва да следим.

Безопасно ли е да се пие твърде много вода

Според специалиста, в горещо време или по време на интензивни тренировки нуждата от вода се увеличава рязко. Същевременно, след 50-годишна възраст механизмът за жажда постепенно се притъпява, така че хората може да не забележат дехидратация.

Ето защо по-напредналата възраст се счита за рисков фактор за дехидратация, състояние, което може да повлияе негативно на сърцето, кръвното налягане и цялостното благосъстояние.

Прекомерната консумация на вода обаче не е безопасна. Хората с бъбречни или сърдечно-съдови заболявания, както и тези, които приемат определени лекарства, включително противовъзпалителни, трябва да бъдат внимателни. Излишната течност може да създаде допълнително натоварване на организма и да влоши протичането на хронични заболявания.

Кардиологът подчертава, че обикновената вода остава най-добрият начин за поддържане на баланс без излишни калории и кофеин.

Не всеки обаче знае, че приблизително 20% от приема ни на течности идва от храната – супи, зеленчуци и плодове. Останалата част може да се осигури от различни напитки. Чаят, кафето или соковете са част от общия воден баланс, стига да не превишавате лимита за захар.

През зимата много хора пият по-малко и това е нормално: тялото естествено се опитва да се стопли. Ако водата „не работи“, лекарят съветва да не се насилвате, а да търсите алтернативи.

Как да поддържаме водния баланс през студения сезон:

изберете топла вода или билкови чайове, добавете лимон или джинджифил;

яжте по-често супи и сочни зеленчуци;

следете цвета на урината си – светъл сламен нюанс показва достатъчна хидратация, докато тъмен сигнализира за липса на течности;

Създайте си прости навици, като например чаша вода веднага след събуждане, за да помогнете на тялото си внимателно да се „стартира“.

Основният съвет от лекаря е да не се опитвате да изпиете условните два литра наведнъж. Много по-важно е да слушате собственото си тяло, да се съсредоточите върху чувството за жажда и общото си състояние.