Приключи вторият кръг от преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби

П риключи вторият кръг от преговорите между Русия и Украйна с посредничество на САЩ в Абу Даби, в Обединените арабски емирства, предадоха световните агенции.

Говорител на правителството на ОАЕ заяви днес, че преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби са се фокусирали върху "нерешените елементи" от предложената от САЩ рамка за мир. Той каза, че преговорите са включвали "директно взаимодействие" между представители на двете страни и са се провели в "конструктивна и положителна атмосфера", отбелязва Ройтерс.

A second round of trilateral talks between Ukraine, Russia and the US to halt the war, has ended in Abu Dhabi, a Ukrainian negotiator's spokeswoman said https://t.co/xmvLsX4utZ — RTÉ News (@rtenews) January 24, 2026

Министерството на външните работи на Русия, коментирайки перспективите за евентуални допълнителни преговори с Украйна в Истанбул, заяви, че Москва остава отворена за продължаване на диалога, съобщи руската агенция РИА Новости.

Русия и Украйна продължиха днес за втори пореден ден преговорите в Абу Даби с посредничеството на САЩ, търсейки решение за слагане на край на почти 4-годишната война в Украйна.

Това са първите досега директни преговори между Москва и Киев по плана на САЩ за прекратяване на войната, която отне живота на десетки хиляди хора от 2022 г. насам.