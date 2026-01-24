Свят

Приключи вторият кръг от преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби

Говорител на правителството на ОАЕ заяви днес, че преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби са се фокусирали върху "нерешените елементи" от предложената от САЩ рамка за мир

24 януари 2026, 18:26
Приключи вторият кръг от преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби
П риключи вторият кръг от преговорите между Русия и Украйна с посредничество на САЩ в Абу Даби, в Обединените арабски емирства, предадоха световните агенции.

Говорител на правителството на ОАЕ заяви днес, че преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби са се фокусирали върху "нерешените елементи" от предложената от САЩ рамка за мир. Той каза, че преговорите са включвали "директно взаимодействие" между представители на двете страни и са се провели в "конструктивна и положителна атмосфера", отбелязва Ройтерс.

Министерството на външните работи на Русия, коментирайки перспективите за евентуални допълнителни преговори с Украйна в Истанбул, заяви, че Москва остава отворена за продължаване на диалога, съобщи руската агенция РИА Новости.

Русия и Украйна продължиха днес за втори пореден ден преговорите в Абу Даби с посредничеството на САЩ, търсейки решение за слагане на край на почти 4-годишната война в Украйна.

Това са първите досега директни преговори между Москва и Киев по плана на САЩ за прекратяване на войната, която отне живота на десетки хиляди хора от 2022 г. насам.

