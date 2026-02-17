Свят

Украйна удари един от най-големите заводи в Русия

Предприятието се намира в Пермския край, на повече от 1600 км от границата с Украйна

17 февруари 2026, 21:21
У краински дронове от Центъра за специални операции ''Алфа“ извършиха удар дълбоко в Русия. Те са поразили един от най-големите производители на метанол в Русия и Европа - заводът на "Метафракс Кемикалс", предава УНИАН.

Предприятието се намира в Пермския край, на повече от 1600 км от границата с Украйна, посочва "Фокус".

Заводът произвежда метанол, уротропин, урея и пентаеритритол - химически компоненти за производството на взривни вещества и други военни материали. Той е обект на руския военно-промишлен комплекс и е под международни санкции.

Руски Телеграм канали писаха за най-малко шест експлозии на територията на предприятието и евакуацията на работниците. Според предварителни данни ударът е бил върху производствения цех на метанол.

"Унищожаването на подобни съоръжения намалява темповете на производство на боеприпаси, усложнява снабдяването на армията с ресурси и пряко влияе върху намаляването на интензивността на военните действия срещу Украйна", посочват от украинската армия.

