Руски заместник-министър призна: Системите "Старлинк" не работят от две седмици

Т ерминалите "Старлинк", използвани от руските въоръжени сили, не работят от две седмици, но прекъсването на връзката не влияе върху руските операции с дронове, заяви днес руският заместник-министър на отбраната Алексей Криворучко, цитиран от Ройтерс.
"The shutdown of Starlink terminals did not affect the control and communication system" said Alexey Krivoruchko, Deputy Minister of Defense.— Gennady Simanovsky (@GennadySimanovs) February 18, 2026
Russian officers on the front lines say the opposite, and this endless lying by the General Staff, ignoring reality. 😏 pic.twitter.com/TZtHzZ7RWd
Русия прави това признание близо две седмици след като украински представители казаха, че връзката на терминалите, използвани от руските военни, е била прекъсната.
Украинският министър на отбраната Михайло Федоров заяви, че терминалите са с прекъсната връзка, а други украински представители казаха, че прекъсването се е отразило значително на руските операции.