Т ерминалите "Старлинк", използвани от руските въоръжени сили, не работят от две седмици, но прекъсването на връзката не влияе върху руските операции с дронове, заяви днес руският заместник-министър на отбраната Алексей Криворучко, цитиран от Ройтерс.

"The shutdown of Starlink terminals did not affect the control and communication system" said Alexey Krivoruchko, Deputy Minister of Defense.

Russian officers on the front lines say the opposite, and this endless lying by the General Staff, ignoring reality. 😏 pic.twitter.com/TZtHzZ7RWd — Gennady Simanovsky (@GennadySimanovs) February 18, 2026

Русия прави това признание близо две седмици след като украински представители казаха, че връзката на терминалите, използвани от руските военни, е била прекъсната.

Украинският министър на отбраната Михайло Федоров заяви, че терминалите са с прекъсната връзка, а други украински представители казаха, че прекъсването се е отразило значително на руските операции.