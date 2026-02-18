Швеция раздава безплатни острови: Как да вземете един от тях

Ч астните острови отдавна се смятат за привилегия на милиардерите. Но Швеция реши да промени играта. С рекордните 267 570 острова, повече от всяка друга страна в света, Швеция стартира кампания, която позволява на всеки да се наслади на истински северен лукс: частен остров, насаме с природата.
„Посетете Швеция“ обяснява как да получите остров безплатно и защо Швеция се е превърнала в най-желаната дестинация на годината.
Защо Швеция е новият лукс
В Швеция „лукс“ не означава златни кранове; това означава мир, екология и пространство. Страната има уникално „Право на обществен достъп“ (Allemansrätten), което позволява на всеки свободно да се разхожда из горите и да плува в езерата.
Швеция се гордее и с най-чистия въздух, прясната риба и културните центрове, разположени директно в дивата природа.
Какво знаем за конкурса „Остров за всички“
Туристическата организация „Посетете Швеция“ провежда уникален конкурс, в който наградата е остров за цяла година.
- Четирима победители ще получат достъп до четири различни острова.
- Конкурсът е отворен за всички лица над 18 години, които не са жители или граждани на Швеция.
- Служители на Visit Sweden, техните семейства, агенти, доставчици, представители и консултанти не могат да участват.
- Милиардери с нетни активи над 1 милиард шведски крони (или еквивалент) също нямат право да участват.
Всички кандидатури ще бъдат разгледани от жури, което ще избере четирима победители. Всеки победител ще получи сертификат и ексклузивно ползване на определен шведски остров за една година. Не се предоставят права на собственост. Наградата не може да бъде заменяна, прехвърляна или конвертирана в пари в брой.
Всеки победител ще получи и ваучер за пътуване до Швеция (за двама души) на стойност 20 000 шведски крони.
4 острова чакат новите си обитатели
Медбодан (Северно бягство)
Оформен от ледници, този остров е идеален за тези, които търсят уютно уединение сред смърчове и борове.
- Местоположение: 35 км от град Умео
- Акценти: Опитайте прясна риба в ресторант Kvarken Fisk или посетете музея за съвременно изкуство Bildmuseet
- Настаняване наблизо: Хостел в бившата къща на свещеника Holmöns Prästgård
Сторбергет (Гранит Величество)
Въпреки името си „Голямата планина“, този остров е суров гранитен издатина в открито море.
- Местоположение: 30 км от Nynäshamn
- Акценти: Обиколки край замъка (над 400 души в района!) или вечеря край пристанището в ресторант Kroken
- Настаняване в близост: пилотска кула Lotstornet
Тювхолмен (Птичи рай)
Остров, заобиколен от борови гори и брези, където единствените ви съседи са морски орли и чайки.
- Местоположение: 25 км от Lidköping
- Акценти: Опитайте хайвер от ряпуша в рибарското селище Спайкен
- Настаняване в близост: Природен център Викторияхусет близо до замъка Лецко
Марстен (Между дивата природа и цивилизацията)
Бледи скали и бистри води. Идеално за тези, които търсят уединение, но не са готови да се откажат от кафето на плажа.
- Местоположение: на 9 км от Фалкенберг
- Акценти: Посетете музея на дизайна Rian или се насладете на крафт пица в Skrea Matbruk
- Настаняване наблизо: хотел Ocean (с изглед от балкона на бъдещия ви остров)
Как да получите остров: ръководство стъпка по стъпка
Швеция търси хора с история. За да спечелите остров и пътуване до Швеция с връщане и отиване, трябва:
- Запис на видео. Вертикален формат (9:16), с продължителност до 1 минута.
- Разкажете своята история. Обяснете защо заслужавате собствен шведски остров. Бъдете честни и креативни.
- Изпратете заявлението си. Качете видеото си чрез официалния формуляр до 17 април 2026 г. (23:59 ч. централноевропейско време).
- Увеличете шансовете си. Споделете видеото си в социалните мрежи с хаштага #YourSwedishIsland и тагнете @visitsweden.