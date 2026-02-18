Швеция раздава безплатни острови: Как да вземете един от тях

Ч астните острови отдавна се смятат за привилегия на милиардерите. Но Швеция реши да промени играта. С рекордните 267 570 острова, повече от всяка друга страна в света, Швеция стартира кампания, която позволява на всеки да се наслади на истински северен лукс: частен остров, насаме с природата.

„Посетете Швеция“ обяснява как да получите остров безплатно и защо Швеция се е превърнала в най-желаната дестинация на годината.

Защо Швеция е новият лукс

В Швеция „лукс“ не означава златни кранове; това означава мир, екология и пространство. Страната има уникално „Право на обществен достъп“ (Allemansrätten), което позволява на всеки свободно да се разхожда из горите и да плува в езерата.

Швеция се гордее и с най-чистия въздух, прясната риба и културните центрове, разположени директно в дивата природа.

Какво знаем за конкурса „Остров за всички“

Туристическата организация „Посетете Швеция“ провежда уникален конкурс, в който наградата е остров за цяла година.

Четирима победители ще получат достъп до четири различни острова.

Конкурсът е отворен за всички лица над 18 години, които не са жители или граждани на Швеция.

Служители на Visit Sweden, техните семейства, агенти, доставчици, представители и консултанти не могат да участват.

Милиардери с нетни активи над 1 милиард шведски крони (или еквивалент) също нямат право да участват.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани от жури, което ще избере четирима победители. Всеки победител ще получи сертификат и ексклузивно ползване на определен шведски остров за една година. Не се предоставят права на собственост. Наградата не може да бъде заменяна, прехвърляна или конвертирана в пари в брой.

Всеки победител ще получи и ваучер за пътуване до Швеция (за двама души) на стойност 20 000 шведски крони.

4 острова чакат новите си обитатели

Медбодан (Северно бягство)

Оформен от ледници, този остров е идеален за тези, които търсят уютно уединение сред смърчове и борове.

Местоположение: 35 км от град Умео

35 км от град Умео Акценти: Опитайте прясна риба в ресторант Kvarken Fisk или посетете музея за съвременно изкуство Bildmuseet

Опитайте прясна риба в ресторант Kvarken Fisk или посетете музея за съвременно изкуство Bildmuseet Настаняване наблизо: Хостел в бившата къща на свещеника Holmöns Prästgård

Сторбергет (Гранит Величество)

Въпреки името си „Голямата планина“, този остров е суров гранитен издатина в открито море.

Местоположение: 30 км от Nynäshamn

30 км от Nynäshamn Акценти: Обиколки край замъка (над 400 души в района!) или вечеря край пристанището в ресторант Kroken

Обиколки край замъка (над 400 души в района!) или вечеря край пристанището в ресторант Kroken Настаняване в близост: пилотска кула Lotstornet

Тювхолмен (Птичи рай)

Остров, заобиколен от борови гори и брези, където единствените ви съседи са морски орли и чайки.

Местоположение: 25 км от Lidköping

25 км от Lidköping Акценти: Опитайте хайвер от ряпуша в рибарското селище Спайкен

Опитайте хайвер от ряпуша в рибарското селище Спайкен Настаняване в близост: Природен център Викторияхусет близо до замъка Лецко

Марстен (Между дивата природа и цивилизацията)

Бледи скали и бистри води. Идеално за тези, които търсят уединение, но не са готови да се откажат от кафето на плажа.

Местоположение: на 9 км от Фалкенберг

на 9 км от Фалкенберг Акценти: Посетете музея на дизайна Rian или се насладете на крафт пица в Skrea Matbruk

Посетете музея на дизайна Rian или се насладете на крафт пица в Skrea Matbruk Настаняване наблизо: хотел Ocean (с изглед от балкона на бъдещия ви остров)

Как да получите остров: ръководство стъпка по стъпка

Швеция търси хора с история. За да спечелите остров и пътуване до Швеция с връщане и отиване, трябва: