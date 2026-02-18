Любопитно

Костенурки в сутиени и бомби в куфар: Най-шантавите находки на летищата през 2025 г.

Администрацията за транспортна сигурност подробно описа инцидентите със сигурността в публикация в официалния си акаунт в Instagram, показвайки предмети, открити както в ръчния, така и в регистрирания багаж на летищата в цялата страна

18 февруари 2026, 14:04
Източник: iStock

К остенурки, бръснарски ножчета и дори реплика на тръбна бомба са само част от шокиращите предмети, конфискувани от Администрацията за транспортна сигурност (TSA) през 2025 г., съобщи агенцията наскоро, пише Fox News

Агенцията подробно описа инцидентите със сигурността в публикация в официалния си акаунт в Instagram, показвайки предмети, открити както в ръчния, така и в регистрирания багаж на летищата в цялата страна.

Ето 10 открития, разкрити от TSA.

1. Реплика на взривно устройство в регистриран багаж

На летище Бойсе (BOI) служители на реда откриха реплика на тръбна бомба и имитация на взривни материали в регистриран багаж, съобщи TSA.

Агенцията подчерта, че както истински, така и имитации на взривни устройства са строго забранени във всякакъв багаж.

2. Костенурки, скрити в дрехите на пътниците

При два отделни инцидента служители на TSA откриха костенурки, скрити по пътниците - едната скрита в панталоните на пътник на летище Нюарк Либърти (EWR), а други две скрити в сутиен на летище Маями (MIA) .

„Какво по дяволите!“, написа TSA в публикацията.

3. Ножчета за бръснене, увити и скрити в дрехи

На международното летище в Денвър (DEN) служители на TSA откриха 20 бръснарски ножчета, увити в кухненска хартия и скрити в дрехите на пътник.

4. Незаконни наркотици, опаковани в ръчен багаж

На международното летище Елисън Онизука Кона (KOA) служители на TSA откриха ръчен багаж, съдържащ хероин, хапчета фентанил, метамфетамин, кетамин, киселинни таблетки, блокчета Ксанакс и други контролирани вещества, скрити в обувки.

5. Острие, скрито в наколенката

Пътник на международното летище Куад Ситиз (MLI) се е опитал да скрие нож в наколенка . Предметът е бил открит по време на рутинна проверка.

„Опит с нож!“, каза TSA.

6. Подозирани незаконни наркотици, скрити в контейнер

На международното летище „Тед Стивънс Анкъридж“ (ANC) служители на реда са открили контролирани вещества, скрити в контейнер за тоалетни принадлежности.

TSA отбеляза, че макар служителите да не търсят активно наркотици, всички предполагаеми незаконни предмети се препращат към органите на реда.

„Ще има изключително странни отклонения.“

7. Нож, скрит в детското столче за кола

Служители на международното летище Далас-Форт Уърт (DFW) откриха нож, скрит в детска седалка за кола .

Остри предмети не са разрешени в ръчния багаж и трябва да се поставят в регистрирания багаж, съобщи TSA на уебсайта си.

8. Боеприпаси в ръчен багаж

Пътник на международното летище в Маями (MIA) се е опитал да внесе боеприпаси през контролно-пропускателния пункт в ръчен багаж.

TSA заяви, че куршумите трябва да се транспортират в регистриран багаж съгласно специфични изисквания за опаковане.

9. Неправилно декларирано огнестрелно оръжие 

На междуконтиненталното летище „Джордж Буш“ (IAH) служители на TSA прихванаха огнестрелно оръжие, което не е било надлежно декларирано.

Агенцията напомни на пътниците, че оръжията трябва да бъдат правилно опаковани и декларирани преди полет.

10. Куршуми и ножове, неправилно опаковани

Пътници на летище Акрон-Кантон (CAK) и международно летище Нюарк Либърти (EWR) бяха спрени след опит да внесат боеприпаси и ножове през контролно-пропускателните пунктове.

TSA заяви, че такива предмети са разрешени в регистриран багаж само когато са правилно опаковани и в съответствие с федералните разпоредби.

Гари Леф, експерт по туристическата индустрия, базиран в Тексас, и автор на блога „View From the Wing“, заяви пред Fox News Digital, че необичайните инциденти са статистически неизбежни, предвид обема на пътниците, проверявани всеки ден.

„Нищо, което пътниците в самолета правят, не ме изненадва - защото с над 2,5 милиона души на ден, преминаващи през контролно-пропускателни пунктове (с различна степен на очаквания, забравяне и дори разум), ще има изключително странни отклонения “, каза той.

Леф добави, че макар поведението да не бива да се извинява, публичното публикуване на инцидентите може да послужи като напомняне на пътуващите да прегледат правилата за сигурност, преди да се отправят към летището.

Източник: Fox News    
