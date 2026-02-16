Свят

Зеленски би тревога: Русия готви масиран удар

Той подчерта, че „всяка руска ракета е отговор на агресора на призивите за прекратяване на войната“

16 февруари 2026, 17:56
Зеленски би тревога: Русия готви масиран удар
Източник: AP/БТА

У краинският президент Володимир Зеленски инструктира командващия Военновъздушните сили на Украйна Анатолий Кривоножко, министъра на отбраната Михайло Федоров и ръководителя на „Укренерго“ Виталий Зайченко да подготвят допълнителни защитни мерки, като вземат предвид разузнавателната информация за това, че Русия подготвя масиран удар, предава „Укринформ“.

Зеленски поясни, че снощи руснаците са използвали ракети и десетки дронове срещу енергийни обекти, но системата за противовъздушна отбрана е отблъснала атаката.

Зеленски: Русия изчаква влошаване на времето, за да атакува енергийни обекти

Дори в навечерието на срещите между САЩ, Русия и Украйна в Женева „руската армия няма други заповеди, освен да продължи ударите. Това говори много за това как Русия гледа на дипломатическите усилия на своите партньори“, посочи Зеленски.

Той подчерта, че „всяка руска ракета е отговор на агресора на призивите за прекратяване на войната и затова настояваме: само с достатъчен натиск върху Русия и ясни гаранции за сигурност за Украйна можем наистина да прекратим тази война. Благодаря на всички, които ни подкрепят в това.“

Зеленски призова за "пълна защита на украинското небе"

Отделно Зеленски обсъди ситуацията в Харков и областта, в Запорожие, Полтава и областта, в Сумска област, в Кропивницка и Кировоградска области, в Киев и Киевска област, и в Тернопол и възложи на правителството да разшири доставките по програмата за пакети за отопление.

Източник: Ukrinform    
Русия война Украйна
