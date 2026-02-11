България

Ново развитие за пребитото момиче в Долна Кремена

На пострадалата са причинени кръвонасядане на ушна мида и оток в областта на челото

11 февруари 2026, 17:16
Ново развитие за пребитото момиче в Долна Кремена
Източник: Георги Димитров/Vesti

П од ръководството на Районна Прокуратура – Враца се водят действия по разследване по образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди на малолетно лице.

По делото е установено, че на 29.01.2026 г. в село Долна Кремена било нападнато 13-годишно момиче, като му бил нанесен побой чрез удари с ръце в областта на главата.

В резултат на деянието на пострадалата са причинени кръвонасядане на ушна мида и оток в областта на челото, представляващи лека телесна повреда.

Жесток побой над 13-годишно момиче, заснет на видео, разбуни социалните мрежи

В хода на разследването по досъдебното производство са разпитани свидетели, изискани и приобщени са медицински документи, касаещи нараняванията на малолетното лице, както и записи от мобилен телефон от мястото на извършване на престъплението. Назначена и изготвена е съдебномедицинска експертиза, удостоверяваща вида и характера на причинените увреждания.

От събраните доказателства е налице съпричастността на 16-годишния задържан към извършеното деяние. Същият е привлечен в качеството на обвиняем.

От направената справка е видно, че лицето не е осъждано и няма  криминални регистрации.

Спрямо непълнолетния обвиняем е взета мярка за неотклонение „надзор на родител”.

Предстои назначаване на комплексни психолого-психиатрични експертизи на пострадалата и обвиняемия, както и събиране на допълнителни доказателства по надлежния ред, след което делото ще бъде приключено в законоустановения срок.

Източник: Prb.bg    
Прокуратура Враца Телесна повреда Побой
