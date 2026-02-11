САЩ затвориха огромно летище, тествали супероръжие

И зненадващо, на практика без предупреждение, властите в САЩ наредиха да бъде затворено въздушното пространство над Ел Пасо, спирайки трафика в небето в радиус от над 5 км около града.

„Нито един пилот няма право да оперира въздухоплавателно средство в зоните“, обхванати от ограниченията, посочиха от Федералната авиационна администрация, предаде АФП.

Оттам предупредиха за възможно "използване на смъртоносна сила", ако самолет бъде счетен за заплаха за сигурността.

САЩ преустановиха всички полети от и до летище „Ел Пасо“ в Тексас

После от ФАА актуализираха указанията си в Х: "Временното затваряне на въздушното пространство над Ел Пасо е отменено. Няма заплаха за търговската авиация. Всички полети ще бъдат възобновени нормално".

Причината за затварянето стана ясна часове по-късно. От Мексико над територията на САЩ са влезли дронове, за които се предполага, че са били на мексикански наркокартел.

Вместо обичайните начини за противодействие на такива заплахи от Пентагона решили да използват високоенергиен лазер, без да координират действията си с ФАА, създавайки потенциална заплаха за гражданските полети, съобщава Си Ен Ен.

Президентът на Мексико заяви, че правителството ѝ разследва затварянето на гранично летище в Съединените щати, което американски представители свързаха с навлизане на дронове на мексикански наркокартел във въздушното пространство на САЩ.

Клаудия Шейнбаум добави, че „няма информация за използването на дронове по границата“, посочва АФП.