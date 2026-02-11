Свят

САЩ затвориха огромно летище, тествали супероръжие

ФАА предупреди за възможно "използване на смъртоносна сила"

11 февруари 2026, 21:33
САЩ затвориха огромно летище, тествали супероръжие
Източник: iStock

И зненадващо, на практика без предупреждение, властите в САЩ наредиха да бъде затворено въздушното пространство над Ел Пасо, спирайки трафика в небето в радиус от над 5 км около града.

„Нито един пилот няма право да оперира въздухоплавателно средство в зоните“, обхванати от ограниченията, посочиха от Федералната авиационна администрация, предаде АФП.

Оттам предупредиха за възможно "използване на смъртоносна сила", ако самолет бъде счетен за заплаха за сигурността.

САЩ преустановиха всички полети от и до летище „Ел Пасо“ в Тексас

После от ФАА актуализираха указанията си в Х: "Временното затваряне на въздушното пространство над Ел Пасо е отменено. Няма заплаха за търговската авиация. Всички полети ще бъдат възобновени нормално".

Причината за затварянето стана ясна часове по-късно. От Мексико над територията на САЩ са влезли дронове, за които се предполага, че са били на мексикански наркокартел. 

Вместо обичайните начини за противодействие на такива заплахи от Пентагона решили да използват високоенергиен лазер, без да координират действията си с ФАА, създавайки потенциална заплаха за гражданските полети, съобщава Си Ен Ен.

Президентът на Мексико заяви, че правителството ѝ разследва затварянето на гранично летище в Съединените щати, което американски представители свързаха с навлизане на дронове на мексикански наркокартел във въздушното пространство на САЩ.

Клаудия Шейнбаум добави, че „няма информация за използването на дронове по границата“, посочва АФП.

Източник: CNN,  БГНЕС    
Ел Пасо САЩ Дронове Високоенергиен лазер
Последвайте ни
ЕС одобри 3,3 млрд. евро за отбраната на България

ЕС одобри 3,3 млрд. евро за отбраната на България

По случая

По случая "Петрохан" се води дело срещу бивш държавник

САЩ затвориха огромно летище, тествали супероръжие

САЩ затвориха огромно летище, тествали супероръжие

Зеленски: Всичко се плаща от парите, които Русия ще трябва да възстанови

Зеленски: Всичко се плаща от парите, които Русия ще трябва да възстанови

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Ако котката ви можеше да говори, щеше да ви каже да не правите тези неща

Ако котката ви можеше да говори, щеше да ви каже да не правите тези неща

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 4 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 4 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 4 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Почина звездата от „Доусънс Крийк“ Джеймс Ван дер Бийк

Почина звездата от „Доусънс Крийк“ Джеймс Ван дер Бийк

Свят Преди 36 минути

Ван дер Бийк разкри през 2024 г., че е диагностициран с рак на дебелото черво

Тръмп поиска от Нетаняху преговорите с Иран да продължат

Тръмп поиска от Нетаняху преговорите с Иран да продължат

Свят Преди 41 минути

Нетаняху е подчертал, че сигурността на Израел е приоритет

Човек загина при инцидент с влак между Бели извор и Враца

Човек загина при инцидент с влак между Бели извор и Враца

България Преди 3 часа

Отменени бяха пътническите влакове по направленията Мездра – Монтана и Берковица – Мездра

Доживотен затвор за убиеца на жена в "Младост"

Доживотен затвор за убиеца на жена в "Младост"

България Преди 3 часа

Той беше подсъдим за блудство и убийство в изборната нощ през 2024 г.

<p>МОН с разкрития за училище - връзка със случая &quot;Петрохан&quot;</p>

МОН проверява училище във връзка със случая "Петрохан"

България Преди 5 часа

МОН: Училището няма установена практика за работа по Механизма за обхват и задържане в училище

Ново развитие за пребитото момиче в Долна Кремена

Ново развитие за пребитото момиче в Долна Кремена

България Преди 5 часа

На пострадалата са причинени кръвонасядане на ушна мида и оток в областта на челото

<p>Радев коментира избора на&nbsp;Йотова за служебен премиер</p>

Румен Радев коментира избора на Илияна Йотова за служебен премиер

България Преди 5 часа

Надявам се г-н Гюров с действията си да оправдае очакванията на българските граждани за честни избори и му пожелавам мъдрост, принципност и устойчивост, заяви Радев

.

Случаят „Петрохан“: Баба и дядо подали сигнал за риск, после го оттеглили

България Преди 5 часа

ДАЗД извършила проверка в хижата, въпреки че сигналът бил оттеглен още същия ден

Костадинов нападна грубо Йотова заради ветото

Костадинов нападна грубо Йотова заради ветото

България Преди 5 часа

Той я нарече „секретарка“ на президента Румен Радев

Разкриха причината за смъртта на звездата от „Страшен филм“ Джейн Трка

Разкриха причината за смъртта на звездата от „Страшен филм“ Джейн Трка

Свят Преди 6 часа

През декември 2025 г. стана ясно, че Трка е била открита в безпомощно състояние в дома си в Сан Диего

Невероятна Лора Христова извоюва медал за България

Невероятна Лора Христова извоюва медал за България

Свят Преди 6 часа

Това е осми медал за страната ни от Зимни олимпийски игри в историята

„Тя го плени“: Истинската любовна история на Джон Кенеди-младши и Каролин Бесет

„Тя го плени“: Истинската любовна история на Джон Кенеди-младши и Каролин Бесет

Любопитно Преди 6 часа

Почти три десетилетия след трагичната им смърт историята им продължава да вълнува, да разделя мнения и да напомня колко разрушителна може да бъде славата, когато се намеси в най-интимното

Откриха голяма сума фалшиви евро у мъж в Златна Панега

Откриха голяма сума фалшиви евро у мъж в Златна Панега

България Преди 6 часа

Качеството на фалшификатите е изключително високо

<p>Йотова върна изборните промени: Лимитът от 20 секции е &bdquo;препятствие от процедурно естество&ldquo;</p>

Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, които ограничават гласуването в чужбина

България Преди 7 часа

Президентът наложи вето върху ограниченията за броя на изборните секции извън Европейския съюз, определяйки ги като дискриминационна бариера пред правото на глас

<p>Орбан взриви ЕС: Планът за Украйна е обявяване на война срещу Унгария</p>

Орбан: Планът на ЕС за членството на Украйна е обявяване на война срещу Унгария

Свят Преди 7 часа

Унгарският премиер атакува Брюксел и Киев за ускореното членство на Украйна и предупреди, че искат да свалят правителството му преди ключовите избори през април

Ученик откри стрелба в техникум в Русия, жертва и ранени

Ученик откри стрелба в техникум в Русия, жертва и ранени

Свят Преди 7 часа

Мотивът за действията на задържания се разследва

Всичко от днес

От мрежата

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

dogsandcats.bg

Котешка панлевкопения (котешка чума)

dogsandcats.bg
1

Най-страшните създания във вярванията на гренландците

sinoptik.bg
1

Могат ли животните да са моногамни

sinoptik.bg

На 16 и с ботокс: Историята на edna тийнейджърка за „превантивна красота“

Edna.bg

Учени алармират за ефекта на екраните: Поколението Z – първото с по-ниско IQ от родителите си?

Edna.bg

Бонман: Ние сме Лудогорец и искаме да спечелим всичко

Gong.bg

НА ЖИВО: Съндърланд - Ливърпул 0:0

Gong.bg

Отиде си звездата от „Dawson’s Creek“ Джеймс ван дер Бийк

Nova.bg

Земетресение край Хасково

Nova.bg