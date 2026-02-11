България

ЕС одобри 3,3 млрд. евро за отбраната на България

Днешното решение се основава на положителната оценка на Европейската комисия за националните инвестиционни планове

11 февруари 2026, 19:10
ЕС одобри 3,3 млрд. евро за отбраната на България
Източник: БТА

С ъветът на ЕС съобщи, че на днешното заседание на европейските министри на отбраната в Брюксел е било одобрено отпускането на европейски средства за подобряване на отбранителните способности на България, Белгия, Кипър, Дания, Испания, Хърватия, Португалия и Румъния. Предвидената сума за нашата страна е близо 3,3 милиарда евро.

ЕК одобри националния план за отбрана на България

В съобщението се отбелязва, че днешното решение се основава на положителната оценка на Европейската комисия за националните инвестиционни планове в отбраната на посочените държави. Предстои страните да получат достъпни дългосрочни заеми от ЕК и да придобият съвременна отбранителна техника. 

ЕС започва да се въоръжава

Миналата година ЕК изрази готовност да подкрепи с общо до 800 милиарда евро превъоръжаването на Европа, като 150 милиарда евро са предвидени за съвместни обществени поръчки в областта на отбраната. След днешното решение комисията ще сключи споразуменията за заем с посочените държави и първите плащания се предвижда да бъдат извършени след месец.

Източник: БТА, Николай Желязков    
Съвет на ЕС Отбранителни способности
