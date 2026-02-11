България

Румен Радев коментира избора на Илияна Йотова за служебен премиер

Надявам се г-н Гюров с действията си да оправдае очакванията на българските граждани за честни избори и му пожелавам мъдрост, принципност и устойчивост, заяви Радев

11 февруари 2026, 17:11
МОН проверява училище във връзка със случая

МОН проверява училище във връзка със случая "Петрохан"
Откриха голяма сума фалшиви евро у мъж в Златна Панега

Откриха голяма сума фалшиви евро у мъж в Златна Панега
„Петрохан“: Най-заплетеният случай в историята на българската криминалистика

„Петрохан“: Най-заплетеният случай в историята на българската криминалистика
Честни избори или политически капан? Буря от реакции след избора на Андрей Гюров за премиер

Честни избори или политически капан? Буря от реакции след избора на Андрей Гюров за премиер
ИТН: Андрей Гюров няма право да стане служебен премиер

ИТН: Андрей Гюров няма право да стане служебен премиер
Историческа промяна: България за първи път има повече от един жп превозвач

Историческа промяна: България за първи път има повече от един жп превозвач
След избора на Андрей Гюров: Всичко, което трябва да знаете за процедурата оттук нататък

След избора на Андрей Гюров: Всичко, което трябва да знаете за процедурата оттук нататък
Президентът Илияна Йотова посочва подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател

Президентът Илияна Йотова посочва подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател

П резидентът Йотова направи оптималния избор за служебен премиер в рамките на осакатената от сглобката Конституция, заяви президентът Румен Радев (2017-2026).

Надявам се г-н Гюров с действията си да оправдае очакванията на българските граждани за честни избори и му пожелавам мъдрост, принципност и устойчивост, заяви Радев. 

Президентът Илияна Йотова посочи подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател.

Решението дойде след консултации с политическите сили, при които Гюров се оказа единственият от т.нар. „домова книга“, получил подкрепа от по-широк кръг формации (ПП-ДБ, АПС, МЕЧ и „Величие“) като фигура, отдалечена от модела на ГЕРБ и ДПС.

Гюров прие поста с условието за работа при „ясни принципи и без скрити условия“, а официалното връчване на мандата е насрочено за 10:00 часа на 12 февруари на „Дондуков“ 2.

Президент Йотова Румен Радев Андрей Гюров Служебен премиер Конституция Честни избори Политически консултации БНБ ГЕРБ и ДПС Връчване на мандат
Последвайте ни
Невероятна Лора Христова извоюва медал за България

Невероятна Лора Христова извоюва медал за България

МОН проверява училище във връзка със случая

МОН проверява училище във връзка със случая "Петрохан"

Минути след излитане: Самолет с 55 души падна в океана, няма жертви

Минути след излитане: Самолет с 55 души падна в океана, няма жертви

Румен Радев коментира избора на Илияна Йотова за служебен премиер

Румен Радев коментира избора на Илияна Йотова за служебен премиер

Работим по-малко преди пенсия

Работим по-малко преди пенсия

pariteni.bg
Кога навън наистина е твърде студено за кучето ни

Кога навън наистина е твърде студено за кучето ни

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 3 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 3 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 3 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ново развитие за пребитото момиче в Долна Кремена

Ново развитие за пребитото момиче в Долна Кремена

България Преди 55 минути

На пострадалата са причинени кръвонасядане на ушна мида и оток в областта на челото

.

Случаят „Петрохан“: Баба и дядо подали сигнал за риск, после го оттеглили

България Преди 1 час

ДАЗД извършила проверка в хижата, въпреки че сигналът бил оттеглен още същия ден

<p>Йотова върна изборните промени: Лимитът от 20 секции е &bdquo;препятствие от процедурно естество&ldquo;</p>

Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, които ограничават гласуването в чужбина

България Преди 2 часа

Президентът наложи вето върху ограниченията за броя на изборните секции извън Европейския съюз, определяйки ги като дискриминационна бариера пред правото на глас

<p>Орбан взриви ЕС: Планът за Украйна е обявяване на война срещу Унгария</p>

Орбан: Планът на ЕС за членството на Украйна е обявяване на война срещу Унгария

Свят Преди 2 часа

Унгарският премиер атакува Брюксел и Киев за ускореното членство на Украйна и предупреди, че искат да свалят правителството му преди ключовите избори през април

Ученик откри стрелба в техникум в Русия, жертва и ранени

Ученик откри стрелба в техникум в Русия, жертва и ранени

Свят Преди 2 часа

Мотивът за действията на задържания се разследва

Започна мисията "Арктически страж" на НАТО срещу Русия

Започна мисията "Арктически страж" на НАТО срещу Русия

Свят Преди 2 часа

Тя ще координира увеличаващото се военно присъствие на съюзниците

Белият дом изтри публикация на вицепрезидента Ванс за арменския геноцид

Белият дом изтри публикация на вицепрезидента Ванс за арменския геноцид

Свят Преди 2 часа

Публикацията за признаване на масовото избиване от 1915 г. предизвика критики и бе определена като "отрицателен акт" от Арменския национален комитет на Америка

Ново разследване поставя под въпрос версията за смъртта на Кърт Кобейн

Ново разследване поставя под въпрос версията за смъртта на Кърт Кобейн

Свят Преди 2 часа

Фронтменът на Nirvana почина на 5 април 1994 г. в дома си в Сиатъл, на 27-годишна възраст, след самонанесена огнестрелна рана

Лили Иванова бе удостоена със „Златна лаврова клонка“ на МВнР

Лили Иванова бе удостоена със „Златна лаврова клонка“ на МВнР

България Преди 3 часа

Почетният знак е най-високото отличие на МВнР

Норвегия с тревожно предупреждение: Не изключваме руска инвазия

Норвегия с тревожно предупреждение: Не изключваме руска инвазия

Свят Преди 3 часа

Изненадващи данни за еврото и инфлацията в България

Изненадващи данни за еврото и инфлацията в България

България Преди 3 часа

За последните 5 години инфлацията в над 40%

Медицинска сестра: „Преди смъртта си всички пациенти казват едно и също“

Медицинска сестра: „Преди смъртта си всички пациенти казват едно и също“

Свят Преди 3 часа

Според медицинската сестра няма значение какво лекарство се дава, какви предпазни мерки се предприемат или какви процедури се извършват

<p>Европа одобри нов заем от 90 млрд. евро за Украйна</p>

Европа одобри нов заем от 90 млрд. евро за Украйна

Свят Преди 3 часа

Заемът за Украйна беше одобрен с 458 гласа „за“, „против“ гласуваха 140 евродепутати, а 44 се въздържаха

<p>Защо Google издаде рядка 100-годишна облигация</p>

Google зaлaгa на бъдещето - издаде 100-годишни облигации: Alphabet инвестира в AI с исторически дългосрочен заем

Свят Преди 3 часа

Технологичният гигант Alphabet изненадва света с рядка стогодишна облигация, докато се готви да удвои инвестициите си в изкуствения интелект

Нет Инфо обединява силата на изкуствения интелект с богатия журналистически опит

Нет Инфо обединява силата на изкуствения интелект с богатия журналистически опит

Свят Преди 4 часа

Новата платформа NewsBuild.ai осигурява по-голяма ефективност на уеб редакциите

Сергей Лавров

Лавров заплаши с контрамерки, ако Гренландия се милитаризира

Свят Преди 4 часа

Всичко от днес

От мрежата

Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

dogsandcats.bg

Пет места, в които вашата котка може да се побере

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Учени алармират за ефекта на екраните: Поколението Z – първото с по-ниско IQ от родителите си?

Edna.bg

Дръзка трансформация: 12-годишната дъщеря на Ким Кардашиян отново провокира

Edna.bg

Дафовска: На седмото небе съм, пожелах си да наградя някого и това е... Лора!

Gong.bg

Ивайло Чочев: Лудогорец и Левски са равностойни, искам да продължа да бележа

Gong.bg

ТРИУМФ: Биатлонистката Лора Христова донесе втори медал за България от Игрите в Милано-Кортина

Nova.bg

Президентът реши кой ще оглави служебния кабинет

Nova.bg