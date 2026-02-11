Румен Радев коментира избора на Илияна Йотова за служебен премиер

След избора на Андрей Гюров: Всичко, което трябва да знаете за процедурата оттук нататък

Историческа промяна: България за първи път има повече от един жп превозвач

Честни избори или политически капан? Буря от реакции след избора на Андрей Гюров за премиер

П резидентът Йотова направи оптималния избор за служебен премиер в рамките на осакатената от сглобката Конституция, заяви президентът Румен Радев (2017-2026).

Надявам се г-н Гюров с действията си да оправдае очакванията на българските граждани за честни избори и му пожелавам мъдрост, принципност и устойчивост, заяви Радев.

Президентът Илияна Йотова посочи подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател.

Решението дойде след консултации с политическите сили, при които Гюров се оказа единственият от т.нар. „домова книга“, получил подкрепа от по-широк кръг формации (ПП-ДБ, АПС, МЕЧ и „Величие“) като фигура, отдалечена от модела на ГЕРБ и ДПС.

Гюров прие поста с условието за работа при „ясни принципи и без скрити условия“, а официалното връчване на мандата е насрочено за 10:00 часа на 12 февруари на „Дондуков“ 2.