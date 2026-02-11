Почина звездата от „Доусънс Крийк“ Джеймс Ван дер Бийк

Д жеймс Ван дер Бийк, който стана известен с участието си в ролята на Доусън Лиъри в хитовата тийнейджърска драма от 90-те години на миналия век „Доусънс Крийк“, е починал на 48 години, предаде Си Ен Ен.

Актьорът Джеймс Ван Дер Бик сподели, че има рак на дебелото черво

Новината беше потвърдена в профила на актьора в Инстаграм:

„Нашият любим Джеймс Дейвид Ван дер Бийк почина спокойно тази сутрин. Той посрещна последните си дни със смелост, вяра и благодат. Има много неща за споделяне относно неговите желания, любов към човечеството и светостта на времето. Тези дни ще дойдат. Засега молим за спокойно уединение, докато скърбим за нашия любящ съпруг, баща, син, брат и приятел.“

Ван дер Бийк разкри през 2024 г., че е диагностициран с рак на дебелото черво.