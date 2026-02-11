България

Доживотен затвор за убиеца на жена в "Младост"

Той беше подсъдим за блудство и убийство в изборната нощ през 2024 г.

11 февруари 2026, 19:16
Доживотен затвор за убиеца на жена в "Младост"
Източник: БТА

С офийският градски съд осъди Михаил Ценков на доживотен затвор без право на замяна. Той беше подсъдим за блудство и убийството на жена в столичния кв. „Младост“ в изборната нощ през 2024 г., съобщиха от пресцентъра на съда. Присъдата не е окончателна и подлежи на жалба или протест в 15-дневен срок пред Апелативен съд – София.

Най-тежката, според българското законодателство, присъда беше постановена въз основа на множество доказателства, според които Ценков е проявил особена жестокост, а жертвата е починала по изключително мъчителен начин. Освен това деянието е извършено при условията на опасен рецидив. Малко преди да извърши убийството в „Младост“, Ценков е бил освободен от затвора, след като е излежал присъда за друго убийство. В досието му има и присъди за изнасилване на възрастна жена и множество грабежи.

Заподозрян за убийството на жена в "Младост"

Пред съда Михаил Ценков не призна вината си. Той каза само, че е ударил жертвата си, защото е искал да ѝ открадне личната карта.

БТА припомня, че мъжът е обвиняем за убийството на 77-годишната Стоименка Дякова. Жената е била член на секционна избирателна комисия на 27 октомври 2024 г. След края на изборния ден и предаването на протоколите тя се е прибирала към дома си, когато според обвинението е била нападната и умъртвена от обвиняемия.

По време на днешното съдебно заседание бяха разгледани няколко експертизи, включително съдебно-психиатрична. Експертите потвърдиха, че обвиняемият може да носи отговорност и не страда от психично разстройство. Заключението им е, че той е в състояние да участва във всички фази на наказателното производство.

От доказателствата и показанията на обвиняемия става ясно, че във фаталната нощ той е употребил алкохол и наркотично вещество „пико“, но няма данни за конкретна зависимост, уточниха експертите. Те посочиха: „Няма състояния на абстиненция; става дума по-скоро за вредна употреба. При употребата се намалява контролът върху задръжките.“ Подчертава се, че мъжът няма психопатологични симптоми.

С разкъсани дрехи и разпилени вещи: Откриха тяло на жена в столичния "Младост"

На заседанието бяха разгледани и резултатите от съдебно-медицинска експертиза по метода на ДНК профилиране. Заключението е, че профилът съвпада с този на Михаил Ценков. Друга експертиза, извършена след взета натривка от панталон и пуловер, потвърждава пълно съвпадение на ДНК профила с обвиняемия.

Източник: БТА, Марин Колев    
Михаил Ценков Доживотен затвор Убийство
