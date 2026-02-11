България

Костадинов нападна грубо Йотова заради ветото

Той я нарече „секретарка“ на президента Румен Радев

11 февруари 2026, 16:53
Костадинов нападна грубо Йотова заради ветото
Източник: AP/БТА

Л идерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов остро критикува президента Илияна Йотова заради наложеното вето върху промените в Изборния кодекс, касаещи намаляването на броя на секциите в държавите извън Европейския съюз (ЕС), предаде БГНЕС. 

Пред журналисти в парламента Костадинов обиди Йотова, наричайки я „секретарка“ на президента Румен Радев. 

Йотова върна изборните промени: Лимитът от 20 секции е „препятствие от процедурно естество“

Припомняме, че законопроектът за изменение и допълнение в Избирателния кодекс бе внесен от „Възраждане“ и приет в пленарна зала, като веднага последваха призиви от страна на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и от „Алианс за права и сводоби“ (АПС) държавният глава да наложи вето. 

В мотивите си държавният глава посочва, че промените умишлено създават бариери пред упражняване правото на глас на българските избиратели.

Източник: БГНЕС    
Костадин Костадинов Илияна Йотова Изборен кодекс
