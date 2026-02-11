България

Случаят „Петрохан“: Баба и дядо подали сигнал за риск, после го оттеглили

ДАЗД извършила проверка в хижата, въпреки че сигналът бил оттеглен още същия ден

11 февруари 2026, 17:10
Случаят „Петрохан": Баба и дядо подали сигнал за риск, после го оттеглили

П рез 2024 г. баба и дядо на малолетно дете подават сигнал за риск до Държавната агенция закрила на детето по отношение на внука им, който по това време пребивава в хижа "Петрохан", но го оттеглят още същия ден. Това обяви председателят на ДАЗД Теодора Иванова от трибуната на Народното събрание в рамките на изслушването на отговорните институции за случая "Петрохан", съобщи "Фокус"

В сигнала е посочено, че бабата и дядото се притесняват, че детето се отчуждава от тях, имат притеснения за образованието на детето, както и фактът, че то живее извън семейството си - детето пребивава в хижа ''Петрохан", а семейството му живее в град София. 

В същия ден обаче те подават нотариална декларация, че оттеглят сигнала - били го обсъдили със семейството и установили, че "не съществува риск". 

Иванова обяснява, че Агенцията все пак предприема действия и при извършена проверка в хижа "Петрохан" установяват, че там живеят две деца - и двете на 13-годишна възраст. Едното дете е било с пълнолетния си брат, а другото - с декларация от родителите му. По думи на шефката на ДАЗД семейството се "възмущава от проверката" и обясняват, че децата са там за лятото. Агенцията се свързва с училището на децата също, но и оттам уверяват, че всичко е наред. 

Иванова обясни, че починалото 15-годишно момче не е било там. ДАЗД се самосезира в началото на февруари месец, когато бащата на загиналото дете заявява, че детето му е в неизвестност.

Източник: "Фокус"    
