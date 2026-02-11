Невероятна Лора Христова извоюва медал за България

Б ългарската биатлонистка Лора Христова се представи блестящо на дистанцията от 15 км, като не направи грешка при стрелбата и завоюва бронзов медал от Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина 2026.

"Бях щастлива през цялото време, защото имах информация. Важното беше да се концентрирам върху стрелбата. Мислех само как да стреля най-добре и да бягам по правилния начин. Радвам се, че Катя Дафовска ще бъде на награждаването. Днес стартирах с №23, която е рожденната ми дата", коментира Христова.

България посрещна Тервел Замфиров след бронза на Зимните олимпийски игри

"Участието на Олимпийските игри води до напрежение, но аз бях спокойна. Аз съм уверена в себе си, знам, че мога да стрелям добре и да бягам добре. Радвам се, че съм във върховата си форма, защото досега не бях в оптимално състояние. Няма да гледам останалото състезание, ще почина и очаквам крайния резултат", категорична бе Христова след финиша.

Христова отстъпи единствено пред двете френски звезди – Жулия Симон, която спечели златото въпреки една грешка в стрелбата, и Лу Жанмоно, завършила втора с две наказания. Българката остана на 1:04 минута от Симон и на 53.1 секунди от Жанмоно.

Това отличие е трето в историята на българския биатлон на олимпийски игри, след тези на Екатерина Дафовска – злато на 15 км в Нагано 1998 и

Ирина Никулчина – бронз в преследването на 10 км в Солт Лейк Сити 2002.