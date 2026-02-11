Свят

Разкриха причината за смъртта на звездата от „Страшен филм“ Джейн Трка

През декември 2025 г. стана ясно, че Трка е била открита в безпомощно състояние в дома си в Сан Диего

11 февруари 2026, 16:20
Разкриха причината за смъртта на звездата от „Страшен филм“ Джейн Трка
Източник: Getty Images

П ричината за смъртта на звездата от „Страшен филм“ Джейн Трка беше разкрита близо два месеца след като културистката и актриса почина на 62-годишна възраст, пише US Weekly.

Трка е починала от хипертонично и атеросклеротично сърдечно-съдово заболяване, усложнено от фрактура на лявата бедрена кост, се посочва в доклад на съдебномедицинския експерт на окръг Сан Диего, получен от TMZ в сряда, 11 февруари. В документа се уточнява още, че хроничната употреба на алкохол е допринесла за смъртта ѝ, която е определена като инцидент.

През декември 2025 г. стана ясно, че Трка е била открита в безпомощно състояние в дома си в Сан Диего. Източници от правоохранителните органи съобщиха тогава на TMZ, че нейният приятел се е опитвал да се свърже с нея няколко пъти, преди да отиде лично до жилището ѝ. Именно той я е намерил и е подал сигнал до властите, които са констатирали смъртта ѝ на място.

Синът на Трка заяви по това време, че не е знаел тя да е имала сериозни здравословни проблеми.

Докато израства в Минесота, Джейн Трка се занимава с няколко вида спорт и тренира гимнастика. След като се премества в Калифорния през 80-те години на миналия век, тя започва да тренира с тежести, което поставя началото на успешната ѝ кариера като културист.

През годините Трка се появява в редица специализирани списания за бодибилдинг, сред които Flex, MuscleMag International, Women's Physique World, Iron Man и Fighting Females.

„Бодилдингът не беше мигновено решение“, казва тя в интервю през 2004 г. „Просто следваше поредица от етапи.“

Победата в първото ѝ състезание по културизъм ѝ носи корица на списание, а оттам тя продължава активно да се състезава.

„Добрите класирания и любовта към конкуренцията и представянето ме държаха да продължа напред“, допълва тя тогава.

В същото интервю Трка използва популярността си, за да отправи вдъхновяващо послание към други жени, които мечтаят за кариера в културизма.

„Ако мечтата ви е да бъдете шампион по културизъм, тогава действайте и я преследвайте“, казва тя. „Не позволявайте на никого да ви разубеждава. Въпреки че женският културизъм определено е намалял по популярност, откакто фитнесът се появи преди няколко години.“

Почина бодибилдърката Джейн Трка, която изигра госпожица Ман в „Страшен филм"

Трка използва кариерата си в бодибилдинга като трамплин към актьорството. Най-известна е с ролята си на госпожица Ман във филма от 2000 г. „Страшен филм“, който бележи нейния дебют на големия екран.

Трка може да бъде видяна и редом с Лейди Гага и Бионсе в музикалния видеоклип към песента „Telephone“ от 2010 г.

След края на актьорската си кариера тя работи и като брокер на недвижими имоти в Калифорния.

„Всъщност съм много щастлива от това къде се намирам – в момента. Понякога се изумявам къде съм и как се получи, след като поех по определени пътища“, споделя Трка през 2004 г. „Въпреки че чувствам, че съм поела по правилните пътища, имаше и някои малки спънки по пътя... които, разбира се, бяха предизвикателство и ме направиха по-силен човек днес.“

