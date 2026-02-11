Хванаха старша полицайка с 2,3 килограма кокаин на „Капитан Андреево“

Честни избори или политически капан? Буря от реакции след избора на Андрей Гюров за премиер

Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, които ограничават гласуването в чужбина

По случая "Петрохан" се води дело срещу бивш държавник

С лужителка на полицията е задържана с 2,3 кг кокаин на „Капитан Андреево“ , съобщиха от прокуратурата.

Предприети са дисциплинарни мерки срещу жената, опитала да пренесе наркотично вещество през държавната граница, съобщават от Областна дирекция на МВР - Враца.

Експолицай превозвал кокаина за милиони на "Кулата"

Около 15:00 ч. вчера на гранично контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“ за излизане от страната пристигнал лек автомобил „Опел“, управляван от 34-годишна жена.

При извършена митническа проверка в акумулатора на автомобила е открито бяло прахообразно вещество, което при полевия наркотест реагирало на кокаин. Установеното количество е с общо тегло 2,348 кг.

По случая е образувано досъдебно производство. Обвиняемата е работила като старши полицай в РУ на МВР-Враца, посочва Окръжна прокуратура –Хасково.

По досъдебното производство е установено, че управляваният от нея лек автомобил е нейна собственост и е бил регистриран на 9 февруари 2026 г.

Хванаха катаджия с кокаин

С решение на Окръжна прокуратура – Хасково 34-годишната жена е привлечена в качеството и на обвиняема. Тя е задържана за срок от 72 часа. Повдигнатото обвинение е за пренасяне през граница на наркотични вещества и/или техни аналози, за което може да получи наказание лишаване от свобода от десет до петнадесет години и глоба от сто хиляди до двеста хиляди лева и за рискови наркотични вещества - с лишаване от свобода от три до петнадесет години и глоба от десет хиляди до сто хиляди лева.

Срещу полицайката са предприети и дисциплинарни мерки, предвидени в Закона за МВР, допълват от Областна дирекция на МВР - Враца.