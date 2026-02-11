Свят

Зеленски: Всичко се плаща от парите, които Русия ще трябва да възстанови

Зеленски: Руснаците имат една формулировка, ние имаме друга, американците имат трета

11 февруари 2026, 20:46
Зеленски: Всичко се плаща от парите, които Русия ще трябва да възстанови
Източник: AP/БТА

У краинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю пред „Блумбърг“, че е приел американско предложение за организиране на нов кръг преговори за прекратяване на войната идната седмица.

Зеленски каза, че мирните преговори ще се състоят във вторник или сряда, въпреки че към момента не е ясно дали Русия ще се съгласи да участва в тях.

В дневния ред ще бъде включено американско предложение за създаване на свободна икономическа зона, която да служи като буфер в Донецка област. По думите на украинския президент обаче и двете страни в конфликта са скептично настроени относно тази възможност.

„Нито една от страните не проявява особен ентусиазъм към идеята за създаване на свободна икономическа зона – нито руснаците, нито ние. Имаме различни гледни точки по този въпрос. И се споразумяхме за следното: нека се съберем отново на следващата среща и да представим визии как това би могло да изглежда“, заяви Зеленски.

Мирният план за Украйна: Замразяване на фронта или нови преговори за територии?

Той отбеляза, че в обсъжданията относно това кой ще контролира буферната зона САЩ трябва да разяснят позицията си. „Ако тя е на наша територия – а територията е наша – тогава страната, чиято територия е това, трябва да я управлява“, заяви Зеленски.

Украинският президент също така каза, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп иска всички документи да бъдат подписани наведнъж. Той отбеляза, че Украйна ще трябва да одобри мирното споразумение или чрез гласуване в парламента, или чрез общонационален референдум.

„Засега говорим и за последователен план за всички наши действия, включително подписването на документите. Смятам, че след следващата ни среща трябва да има яснота“, каза Зеленски.

Украинският президент каза още, че неотдавнашните преговори в Обединените арабски емирства са били съсредоточени върху механизмите за прекратяване на огъня и как САЩ ще ги наблюдават. Преговарящите обаче не са успели да договорят подробностите без политически решения на по-високо ниво.

„Руснаците имат една формулировка, ние имаме друга, американците имат трета. Има яснота, че ще има наблюдение, но има и яснота, че е необходима още работа по формулировките и подробностите“, заяви Зеленски.

Украйна ще организира избори едва след като бъдат осигурени гаранции за сигурност и бъде постигнато примирие с Русия, подчерта Зеленски.

Край на войната до лятото? Зеленски планира избори и вот за мир под натиска на САЩ

Така той опроверга информация, че администрацията му е подложена на натиск от страна на САЩ за провеждане на нов вот, предаде АФП.

„Ще преминем към избори, когато всички необходими гаранции за сигурност бъдат налице“, посочи Зеленски.

„Казвал съм, че това е много просто за изпълнение: установява се примирие и ще има избори“, допълни той.

Освен това днес Зеленски изрази благодарност към Европейския парламент за решението му да одобри отпускането на заем за Киев на стойност 90 милиарда евро и подчерта, че Украйна ще оцелее благодарение на средствата, които Русия ще трябва да възстанови, предаде „Укринформ“.

„Европейският парламент днес одобри заема за подкрепа на Украйна на стойност 90 милиарда евро. Благодаря на председателя на Европейския парламент и на всички политически групи в Европейския парламент за тяхното лидерство и отговорност“, написа Зеленски X.

Украинският президент заяви, че „това е точно сигналът, който трябва да бъде даден на агресора“.

„Украйна ще устои и ще може да спаси човешки животи. Европа е единна и силна и подкрепя Украйна. И всичко това се плаща от парите, които Русия ще трябва да възстанови“, подчерта Зеленски.

Източник: БТА, Владимир Арангелов, БГНЕС    
Русия война Украйна
