Бриджит Бардо опроверга фалшиви новини за смъртта си

Слуховете за смъртта ѝ започнаха след пост в социалните мрежи на 27-годишната инфлуенсърка Акабабе

23 октомври 2025, 15:46
Източник: Getty Images

91-годишната легендарна френска актриса Бриджит Бардо е жива и здрава и лично опровергава настърпилите слухове за изчезването ѝ.

В съобщение, публикувано в X (бивш Twitter) на 23 октомври, тя заяви: „Не знам кой е идиотът, който пусна тази „фалшива новина“ за моето изчезване, но знам, че се справям добре и нямам намерение да се отказвам. Мъдър съвет“.

Публикацията е първоначално написана на френски език.

Слуховете за смъртта ѝ започнаха след пост в социалните мрежи на 27-годишната инфлуенсърка Акабабе, чието истинско име е Анис Зитуни. Тя публикува съобщение, което след това изтри, в което твърдеше, че Бардо е починала във Франция.

„Според моя ексклузивна информация, Бриджит Бардо почина днес“, написа Зитуни пред Daily Mail. „Ковчегът ѝ е поръчан в Сен Пол дьо Жара, департамент Ариеж (09)“, продължи инфлуенсърката. „Една икона си отиде, оставяйки след себе си незабравимо наследство и вечен отпечатък в сърцата на французите.“

На 16 октомври френският вестник „Var-Matin“ съобщи, че Бардо е била хоспитализирана в Тулон, Франция, за близо три седмици.

Според публикациите пенсионираната актриса и модел се е разболяла сериозно по време на престоя си в дома ѝ в Сен Тропе и е трябвало да се подложи на операция в частна болница. Бардо беше по спешност в болница и през юли 2023 г. поради проблеми с дишането.

„Беше около 9 часа сутринта, когато Бриджит имаше проблеми с дишането“, каза съпругът ѝ Бернар д'Ормал пред местен вестник по това време, според Los Angeles Times.

„Беше по-силно от обикновено, но тя не загуби съзнание... Пожарникарите дойдоха, дадоха ѝ кислород и след това останаха да я наблюдават“, добави д'Ормал. Съпругът на Бардо също отбеляза, че „като всички хора на определена възраст, тя вече не може да понася жегата“.

Бриджит Бардо беше секссимвол на 50-те и 60-те години, участвайки във филми като „И Бог създаде жената“ (1956 г.), „Истината“ (1960 г.) и „Вива Мария!“ (1965 г.).

Тя е и активистка за правата на животните. През 1973 г., малко преди 40-ия си рожден ден, тя се оттегля от актьорството.

Животът ѝ е драматизиран във френския драматичен сериал от 2023 г. „Бардо“. Сценаристката и режисьорка на сериала Даниел Томпсън сподели пред „Гардиън“ през 2023 г., че когато се е свързала с Бардо относно сериала, „тя е отговорила с много дълго писмо, в което е казала, че винаги е била изненадана колко невероятно се интересуват хората от нея и не разбира съвсем защо не е оставена на мира завинаги“.

„Не мога да кажа, че е била развълнувана от това“, добави Томпсън. „Със сигурност не.“

Източник: nypost.com    
