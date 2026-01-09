От мрачните дълбини на "Ел Еликоиде": Освобождават политически затворници от "камерата за изтезания" в Каракас

Многото лица на Тръмп: Eго, контрол и два часа без филтър - какво видяха журналистите от NYT

Австралия в огнен капан: Пожарите са неконтролируеми, хора са в неизвестност

НАТО обмисля засилване на сигурността в Арктика след ескалацията на Тръмп

Имамоглу към Ердоган: И от затвора ще спечеля изборите

Ужас в небето над Истанбул: Самолет прекъсна кацане заради свирепа буря, вълни люлеят лодки като играчки

П олитически затворници биват освобождавани от брутален затвор в Каракас, което представлява значително развитие за страната. Това посочва Стюарт Рамзи за Sky News .

От 2014 г. насам са извършени повече от 18 000 ареста по политически причини при управлението на Николас Мадуро, а сред имената, които се споменават за освобождаване, са водещи опозиционни активисти.

Затворът има формата на тристенна пирамида, първоначално построен, за да бъде търговски център в столицата Каракас, но "Ел Еликоиде" в продължение на години е бил зловещ затвор, щаб на тайните служби и известен с измъчването на своите затворници.

Филмирането му отблизо беше невъзможно, преминаването с кола покрай него беше ужасяващо, но от мрачните му дълбини политически затворници се освобождават и се прегръщат със семействата си отвън, наблюдавани от телевизионни камери.

Political prisoners are being freed from a brutal jail in Caracas. It's a significant turning point | Stuart Ramsay analysis https://t.co/znE2vKmKvc — Sky News (@SkyNews) January 9, 2026

Дори според стандартите, поставени тази бурна седмица във Венецуела, това е забележително развитие и може да бъде знак, че новата администрация поне прави жест, показващ, че може би прегръща промяната, наблюдаван, разбира се, и от администрацията на Доналд Тръмп в САЩ.

Докато сваленият Николас Мадуро беше в съд в Манхатън, изправен пред обвинения за трафик на наркотици, неговата заместничка Делси Родригес полага клетва като следващият временен президент, а призивите за освобождаване на политически затворници нарастват.

🇻🇪 Liberan a los presos políticos en Venezuela: los 5 periodistas españoles ya están regresando a su país



🗣️ Aymara Alonso, periodista en Venezuela: "Los venezolanos lo sienten como un gran paso hacia el retorno de la democracia"



📲 Seguí el vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/G0McjL662D — C5N (@C5N) January 9, 2026

Доналд Тръмп наскоро заяви, че венецуелското правителство затваря "камерата за изтезания" в центъра на Каракас, очевидно имайки предвид "Ел Еликоиде". Ако това е вярно, изглежда едно от дългосрочните искания на опозицията в страната започва да се изпълнява.

Сред имената, които се споменават за освобождаване, са водещи опозиционни фигури, включително такива с пряка връзка с най-изявения опозиционен лидер, Мария Корина Мачадо. Това би било значително развитие.

Primeros presos políticos liberados en Venezuela.pic.twitter.com/vEGGXqAuw7 — The Perspective (@Perspective_es) January 9, 2026

Задържанията по политически причини се увеличават значително след президентските избори през юли 2024 г., когато опозицията беше на път към убедителна победа. Имаше и вълна от арести по политически причини при последния митинг на опозицията на 8 януари 2025 г.

Сега, точно една година по-късно, има пробив за някои от задържаните.

Освобождаването на затворници, особено около празници, е обичайно явление във Венецуела.

Но обявлението за освобождаване толкова скоро след като г-жа Родригес положи клетва, изглежда указва промяна в курса на правителството и изпраща позитивно послание към венецуелците и, разбира се, към САЩ и президента Тръмп.