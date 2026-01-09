От мрачните дълбини на "Ел Еликоиде": Освобождават политически затворници от "камерата за изтезания" в Каракас

П олитически затворници биват освобождавани от брутален затвор в Каракас, което представлява значително развитие за страната. Това посочва Стюарт Рамзи за Sky News.
От 2014 г. насам са извършени повече от 18 000 ареста по политически причини при управлението на Николас Мадуро, а сред имената, които се споменават за освобождаване, са водещи опозиционни активисти.
Затворът има формата на тристенна пирамида, първоначално построен, за да бъде търговски център в столицата Каракас, но "Ел Еликоиде" в продължение на години е бил зловещ затвор, щаб на тайните служби и известен с измъчването на своите затворници.
Филмирането му отблизо беше невъзможно, преминаването с кола покрай него беше ужасяващо, но от мрачните му дълбини политически затворници се освобождават и се прегръщат със семействата си отвън, наблюдавани от телевизионни камери.
Political prisoners are being freed from a brutal jail in Caracas. It's a significant turning point | Stuart Ramsay analysis https://t.co/znE2vKmKvc— Sky News (@SkyNews) January 9, 2026
Дори според стандартите, поставени тази бурна седмица във Венецуела, това е забележително развитие и може да бъде знак, че новата администрация поне прави жест, показващ, че може би прегръща промяната, наблюдаван, разбира се, и от администрацията на Доналд Тръмп в САЩ.
Докато сваленият Николас Мадуро беше в съд в Манхатън, изправен пред обвинения за трафик на наркотици, неговата заместничка Делси Родригес полага клетва като следващият временен президент, а призивите за освобождаване на политически затворници нарастват.
🇻🇪 Liberan a los presos políticos en Venezuela: los 5 periodistas españoles ya están regresando a su país— C5N (@C5N) January 9, 2026
🗣️ Aymara Alonso, periodista en Venezuela: "Los venezolanos lo sienten como un gran paso hacia el retorno de la democracia"
📲 Seguí el vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/G0McjL662D
Доналд Тръмп наскоро заяви, че венецуелското правителство затваря "камерата за изтезания" в центъра на Каракас, очевидно имайки предвид "Ел Еликоиде". Ако това е вярно, изглежда едно от дългосрочните искания на опозицията в страната започва да се изпълнява.
Сред имената, които се споменават за освобождаване, са водещи опозиционни фигури, включително такива с пряка връзка с най-изявения опозиционен лидер, Мария Корина Мачадо. Това би било значително развитие.
Primeros presos políticos liberados en Venezuela.pic.twitter.com/vEGGXqAuw7— The Perspective (@Perspective_es) January 9, 2026
Задържанията по политически причини се увеличават значително след президентските избори през юли 2024 г., когато опозицията беше на път към убедителна победа. Имаше и вълна от арести по политически причини при последния митинг на опозицията на 8 януари 2025 г.
Сега, точно една година по-късно, има пробив за някои от задържаните.
Освобождаването на затворници, особено около празници, е обичайно явление във Венецуела.
Но обявлението за освобождаване толкова скоро след като г-жа Родригес положи клетва, изглежда указва промяна в курса на правителството и изпраща позитивно послание към венецуелците и, разбира се, към САЩ и президента Тръмп.
Вижте в нашата галерия: Серия експлозии в Каракас: въздушни удари, извънредно положение и хаос в кадри