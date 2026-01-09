Свят

От мрачните дълбини на "Ел Еликоиде": Освобождават политически затворници от "камерата за изтезания" в Каракас

От 2014 г. насам са извършени повече от 18 000 ареста по политически причини при управлението на Николас Мадуро

9 януари 2026, 12:26
П олитически затворници биват освобождавани от брутален затвор в Каракас, което представлява значително развитие за страната. Това посочва Стюарт Рамзи за Sky News.

От 2014 г. насам са извършени повече от 18 000 ареста по политически причини при управлението на Николас Мадуро, а сред имената, които се споменават за освобождаване, са водещи опозиционни активисти.

Затворът има формата на тристенна пирамида, първоначално построен, за да бъде търговски център в столицата Каракас, но "Ел Еликоиде" в продължение на години е бил зловещ затвор, щаб на тайните служби и известен с измъчването на своите затворници.

Филмирането му отблизо беше невъзможно, преминаването с кола покрай него беше ужасяващо, но от мрачните му дълбини политически затворници се освобождават и се прегръщат със семействата си отвън, наблюдавани от телевизионни камери.

Дори според стандартите, поставени тази бурна седмица във Венецуела, това е забележително развитие и може да бъде знак, че новата администрация поне прави жест, показващ, че може би прегръща промяната, наблюдаван, разбира се, и от администрацията на Доналд Тръмп в САЩ.

Докато сваленият Николас Мадуро беше в съд в Манхатън, изправен пред обвинения за трафик на наркотици, неговата заместничка Делси Родригес полага клетва като следващият временен президент, а призивите за освобождаване на политически затворници нарастват.

Доналд Тръмп наскоро заяви, че венецуелското правителство затваря "камерата за изтезания" в центъра на Каракас, очевидно имайки предвид "Ел Еликоиде". Ако това е вярно, изглежда едно от дългосрочните искания на опозицията в страната започва да се изпълнява.

Сред имената, които се споменават за освобождаване, са водещи опозиционни фигури, включително такива с пряка връзка с най-изявения опозиционен лидер, Мария Корина Мачадо. Това би било значително развитие.

Задържанията по политически причини се увеличават значително след президентските избори през юли 2024 г., когато опозицията беше на път към убедителна победа. Имаше и вълна от арести по политически причини при последния митинг на опозицията на 8 януари 2025 г.

Сега, точно една година по-късно, има пробив за някои от задържаните.

Освобождаването на затворници, особено около празници, е обичайно явление във Венецуела.

Но обявлението за освобождаване толкова скоро след като г-жа Родригес положи клетва, изглежда указва промяна в курса на правителството и изпраща позитивно послание към венецуелците и, разбира се, към САЩ и президента Тръмп.

Източник: Sky News    
