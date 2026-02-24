„По-красивата“ сестра, която остана в сянка: Ли Радзивил и Джаки Кенеди

Л и Радзивил прекарва живота си сред богатите и известните. Тя е приятелка с Труман Капоти. Работи за Джорджо Армани. Омъжва се за принц, а зет ѝ е президент на Съединените щати. И все пак, Радзивил прекарва по-голямата част от живота си в сянката на сестра си, Джаки Кенеди, като се твърди, че до края на живота си двете сестри са били в обтегнати отношения.

Но не винаги е било така.

Макар сестрите да са били съпернички от ранна възраст, те винаги са били близки. Когато Джаки става първа дама, се твърди, че Радзивил е била разяждана от ревност, но тя също така е постоянно присъствие в живота на сестра си. И когато президентът Джон Ф. Кенеди е убит през 1963 г., Радзивил подкрепя Джаки в трагедията.

Въпреки това, Радзивил и по-голямата ѝ сестра изглежда се отдалечават с течение на времето. Въпреки усилията си като актриса, писателка и светска личност, Радзивил никога не успява да привлече вниманието на обществеността така, както любимата първа дама. И когато Джаки Кенеди умира през 1994 г., тя не оставя нищо на сестра си в завещанието си, заявявайки, че вече е „направила това приживе“, което засилва слуховете за разрив.

И така, коя е била Ли Радзивил? Това е колоритната история на пренебрегваната по-малка сестра на Джаки Кенеди.

Ранният живот на Каролин Ли Радзивил

Родена като Каролин Ли Бувие на 3 март 1933 г., Ли Радзивил познава голямото богатство от ранна възраст, но също и голямата загуба. Когато е малко момиче, баща ѝ, брокер на Уолстрийт, губи състоянието си. Това, заедно с тежкото му пиене и множеството афери, води до разпадането на брака на родителите на Радзивил. Това също така внушава и на Радзивил, и на по-голямата ѝ сестра, Жаклин, чувство за несигурността на богатството.

Майката на Радзивил бързо се омъжва повторно и сред турбуленцията от придобиването на няколко нови доведени братя и сестри, Ли и Джаки стават „едно цяло“, според репортаж на Vanity Fair от 2016 г. Но те също така започват да изграждат собствена идентичност. Както съобщава PEOPLE през 2019 г., Джаки става известна като „умната“, докато Радзивил е считана за „красивата“ сестра.

Джаки е по-добрата ученичка, докато Радзивил получава повече внимание от момчетата. Но докато сестрите си съперничат по начина, по който често го правят братята и сестрите, те са и много близки. През 1951 г., когато Джаки е на 21, а Радзивил на 18, те пътуват заедно из Европа, документирайки приключенията си в поредица от ликуващи дневници, картички и стихотворения.

След завръщането си Радзивил за кратко посещава колежа Сара Лорънс, но го напуска и двете сестри започват кариера в медиите. Радзивил работи за Даяна Вриланд, модната редакторка на Harper’s Bazaar, а Джаки намира работа като „момичето с камерата, което задава въпроси“ във Washington Times-Herald във Вашингтон, окръг Колумбия. Въпреки това под повърхността между двете сестри тече съперничество.

„Състезанието продължи през целия им живот. Коя ще бъде по-популярна? Коя ще се омъжи първа?“, казва пред PEOPLE Дж. Ранди Тараборели, автор на „Джаки, Джанет и Ли“.

През април 1953 г. Ли Радзивил изпреварва по-голямата си сестра пред олтара, когато се омъжва за дългогодишния си приятел Майкъл Темпъл Кънфийлд. Но бракът на Джаки по-късно същата година е този, който ще влезе в историята.

Паралелните животи на сестрите Бувие

На 12 септември 1953 г. Жаклин Бувие се омъжва за Джон Ф. Кенеди, млад сенатор от Масачузетс. Кенеди е не само красив; той произхожда от богатото семейство Кенеди. Тяхната пищна церемония се превръща в национална новина и изтласква Джаки Кенеди под светлините на националните прожектори.

През по-голямата част от 50-те години на миналия век обаче Ли Кънфийлд живее отделен живот в Лондон. В чужбина тя има бляскав социален живот и започва афера с полски аристократ, с 20 години по-възрастен от нея, принц Станислав Албрехт Радзивил. Ли се развежда с Кънфийлд през 1958 г. и се омъжва за принца на следващата година. Те бързо имат две деца, Антъни и Анна Кристина, което поставя Радзивил на равни начала с Джаки, която също има две деца – Каролайн и Джон-младши.

Но през 1960 г. всичко се променя, когато Джон Ф. Кенеди е избран за президент. „Цялото това съперничество изведнъж рязко спря, когато Джаки стана първа дама“, обяснява Тараборели. „Ли каза: „Как мога да се конкурирам с това? Как се конкурираш с това?“.

Макар и да се твърди, че е била ревнива към статута на сестра си, Ли Радзивил също така подкрепя Джаки в новата ѝ роля. Тя е чест гост в Белия дом на Кенеди, който става известен като Камелот, и оказва решаваща подкрепа на сестра си. Клинт Хил, агентът от Тайните служби, който прочуто се хвърля върху колата на президента по време на атентата срещу Кенеди, си спомня пред PEOPLE през 2015 г., че Джаки „разчиташе на Ли... Всеки път, когато имаше някакво събитие от решаващо значение, Ли обикновено присъстваше“.

Радзивил също си спомня, че е била близка със сестра си през тези години. „Със сватбата съдбата на Джаки я поведе към друг живот“, пише тя в мемоарите си „Щастливи времена“. „Като съпруга на президента на Съединените щати тя беше изключително заета. Трябваше да пътува много и обичаше да бъда с нея, тъй като бяхме много близки. Освен голямата взаимна привързаност, мисля, че най-силната ни връзка беше споделеното чувство за хумор, което беше безкрайно приятно“.

Но въпреки че пътуват често заедно, Радзивил е болезнено засенчена от сестра си, където и да отидат. И нарастващият разрив между тях само се задълбочава, когато Радзивил запознава Джаки с Аристотел Онасис, богат гръцки корабен магнат. Твърди се, че Радзивил е имала афера с Онасис и е поканила Джаки да се присъедини към тях на круиз, за да развесели сестра си след загубата на новородения ѝ син Патрик през 1963 г. Но Онасис, подобно на останалия свят, изглежда е имал очи само за първата дама.

Как Ли Радзивил се опитва да наложи собствената си идентичност

След атентата срещу Кенеди Ли Радзивил лети от Лондон за Вашингтон, за да се грижи за сестра си. Тя е до Джаки по време на погребението на президента и същата вечер се твърди, че е закачила бележка на възглавницата на Джаки, която гласяла: „Лека нощ, скъпа моя Джакс – най-смелата и най-благородната от всички. Л.“. Радзивил също така помага на Джаки в болезнения процес по изнасянето от Белия дом и установяването в Ню Йорк.

Но под повърхността има напрежение.

Радзивил по-късно казва на приятел, че е „преминала през ада“, опитвайки се да подкрепя Джаки, според Vanity Fair. Радзивил беснее: „Тя наистина е повече от наполовина извън контрол! Тя не може да спи през нощта, не може да спре да мисли за себе си и никога не изпитва нищо друго освен съжаление към себе си!“.

Твърди се, че бракът на Джаки с Онасис през 1968 г. е добавил ново охлаждане в отношенията между сестрите. Но след убийството на Кенеди Радзивил също се чувства по-свободна да преследва други интереси.

Тя започва да пише статии за Ladies’ Home Journal и се обгражда с творчески личности като писателя Труман Капоти, който насърчава Радзивил да се пробва в актьорството. Въпреки че актьорската кариера на Радзивил никога не потръгва (малкото ѝ изпълнения са универсално разкритикувани), тя остава заета. Радзивил стартира бизнес с вътрешен дизайн, подготвя пилотен епизод за токшоу, което никога не е направено („Разговори с Ли Радзивил“), и работи като изпълнителен директор по връзки с обществеността за Джорджо Армани от 1986 до 1994 г.

Но въпреки че Ли Радзивил надживява сестра си с 25 години, тя никога не успява напълно да избяга от сянката на Джаки. Радзивил е живяла собствен колоритен живот, изпълнен с любовни афери, екстравагантност и големи възходи и падения, но тя също така завинаги ще бъде запомнена като сестрата на Джаки Кенеди. Дори след смъртта ѝ на 15 февруари 2019 г., на 85-годишна възраст, „Ню Йорк Таймс“ я почита като „Сестрата на Жаклин Кенеди Онасис“.

За тези, които са я познавали, това изглежда дълбоко несправедливо.

„Тя е забележително момиче“, отбелязва Труман Капоти за Ли Радзивил през 1976 г.

„Тя притежава всички неща, за които хората отдават заслуги на Джаки. Целият външен вид, стил, вкус – Джаки никога не ги е имала и въпреки това Ли беше тази, която живееше в сянката на тази супер нещо си личност“.