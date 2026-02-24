България

Александър Трайков е новият зам.-министър на културата

Трайков притежава висока експертност в сферата на опазване и контрол на културното наследство в резултат от 18-годишния му опит в администрацията на Министерството, и по-конкретно: контрол по опазване на движимото и недвижимото културното наследство

24 февруари 2026, 15:02
Източник: Министерство на културата

А ндрей Гюров назначи Александър Трайков за заместник-министър на културата.

Трайков е роден през 1977 г. в гр. София. Завършва специалност „История“ и магистърска програма „Кризи, конфликти и дипломация в световната политика ХVI–ХХI в.“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, както и магистърска програма „Идентификация, автентификация и експертиза на културни ценности и художествени произведения“.

В периода 2006-2007 г. работи като експерт в Парламентарната комисия по външна политика в Народно събрание.

От 2008 г. работи в Министерството на културата последователно като експерт и главен експерт в Дирекция „Музеи, галерии и изобразително изкуство“.

От 2009 г. до 2017 г. заема длъжността регионален инспектор в „Регионален инспекторат за опазване на културното наследство“, Югозападен район на планиране с център - София към Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“.

От 2017 г. и досега заема длъжността главен директор на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“, като контролира работата на Централното управление и на шестте регионални инспектората.

Притежава висока експертност в сферата на опазване и контрол на културното наследство в резултат от 18-годишния му опит в администрацията на Министерството, и по-конкретно: контрол по опазване на движимото и недвижимото културното наследство; международна дейност, свързана с връщане на незаконно изнесени културни ценности; опазване на културното наследство в сътрудничество с ГДБОП-МВР и ГДНП-МВР и прокуратура; музейна и галерийна дейност и опазване на движимите културни ценности; провеждане на теренни археологически проучвания; териториалноустройствена защита на недвижимите културни ценности и др.

Източник: Министерство на културата    
Кабинетът
