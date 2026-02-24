Учени създадоха бактерии, които изяждат раковите тумори отвътре

Четири години война в Украйна: Зеленски и европейските лидери с призив за траен мир

Учените са използвали бактерията Clostridium sporogenes, която обикновено обитава почвата. Тя може да оцелява само в места, напълно лишени от кислород. Ядрата на големите тумори се състоят именно от мъртви клетки и не съдържат кислород, което създава идеални условия за размножаване на бактериите. Изследването е публикувано в ACS Publications.

Основният проблем досега беше, че размножавайки се и придвижвайки се към краищата на тумора, бактериите попадаха в зони с малко количество кислород и загиваха, преди да успеят напълно да унищожат рака. За да решат тази задача, учените са внедрили в бактериите ген, който повишава тяхната устойчивост към кислород.

Самото осигуряване на устойчивост към кислород обаче не е било достатъчно - било е важно този процес да се контролира. Ако устойчивостта се включваше твърде рано, бактериите биха могли да оцелеят в кръвта и други здрави тъкани, което би създало заплаха за пациента. За прецизен контрол изследователите са използвали естествения механизъм за бактериална комуникация, известен като „чувство за кворум“ (quorum sensing).

Бактериите отделят химически сигнални молекули и с нарастването на тяхната популация сигналът се усилва. Генът за устойчивост към кислород се активира само когато сигналът достигне определен праг – тоест, когато вътре в тумора са се натрупали достатъчно бактерии. Това гарантира, че механизмът за оцеляване се включва само на правилното място и в правилното време. В експериментите учените са потвърдили работоспособността на системата, като са програмирали бактериите да произвеждат светещ протеин в момента на активация.

Следващият етап е обединяването на всички гени в една бактерия и провеждането на доклинични изпитания върху животни.