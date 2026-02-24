Свят

Учени създадоха бактерии, които изяждат раковите тумори отвътре

Новата технология с времето може да се окаже революционна

24 февруари 2026, 14:03
Любовница издала най-издирвания наркобарон в Мексико „Ел Менчо“

Newsweek: Защо никой не печели войната между Русия и Украйна след четири години

Правната комисия отхвърли ветото на президента върху промените в Изборния кодекс

Една популярна маймунка, нейната плюшена играчка и един 70-годишен експеримент: Какво ни казва Пънч за теорията на привързаността

Четири години война в Украйна: Зеленски и европейските лидери с призив за траен мир

Жива верига в

„Не стреляй, ще направя всичко!“: Ужасът и бруталността в руската армия

Силна зимна буря предизвика закъснения и отменени полети в САЩ

У чени създадоха бактерии, които изяждат раковите тумори отвътре. Новата технология с времето може да се окаже революционна.

Учените са използвали бактерията Clostridium sporogenes, която обикновено обитава почвата. Тя може да оцелява само в места, напълно лишени от кислород. Ядрата на големите тумори се състоят именно от мъртви клетки и не съдържат кислород, което създава идеални условия за размножаване на бактериите. Изследването е публикувано в ACS Publications.

Основният проблем досега беше, че размножавайки се и придвижвайки се към краищата на тумора, бактериите попадаха в зони с малко количество кислород и загиваха, преди да успеят напълно да унищожат рака. За да решат тази задача, учените са внедрили в бактериите ген, който повишава тяхната устойчивост към кислород.

Самото осигуряване на устойчивост към кислород обаче не е било достатъчно - било е важно този процес да се контролира. Ако устойчивостта се включваше твърде рано, бактериите биха могли да оцелеят в кръвта и други здрави тъкани, което би създало заплаха за пациента. За прецизен контрол изследователите са използвали естествения механизъм за бактериална комуникация, известен като „чувство за кворум“ (quorum sensing).

Бактериите отделят химически сигнални молекули и с нарастването на тяхната популация сигналът се усилва. Генът за устойчивост към кислород се активира само когато сигналът достигне определен праг – тоест, когато вътре в тумора са се натрупали достатъчно бактерии. Това гарантира, че механизмът за оцеляване се включва само на правилното място и в правилното време. В експериментите учените са потвърдили работоспособността на системата, като са програмирали бактериите да произвеждат светещ протеин в момента на активация.

Следващият етап е обединяването на всички гени в една бактерия и провеждането на доклинични изпитания върху животни.

Прокуратурата поиска помощ от американска служба и Европол за мистериозната смърт при „Петрохан“ и „Околчица“

„По-красивата“ сестра, която остана в сянка: Ли Радзивил и Джаки Кенеди

Намалиха на 10 години присъдата на шофьора, убил семейство на Околовръстното шосе в Пловдив

Любовница издала най-издирвания наркобарон в Мексико „Ел Менчо“

Проверяваме дали заплатата ни е по-ниска от тази на колегата

11 уникални задачи, които кучетата могат да изпълняват

Кабинетът
Кабинетът "Гюров" смени всички областни управители

Преди 20 часа
Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев
Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев

Преди 16 часа
"Едва не загубих крака си": Линдзи Вон за тежката травма на Зимните олимпийски игри

Преди 17 часа
Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн
Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн

Преди 18 часа
Александър Трайков е новият зам.-министър на културата

Преди 17 минути

Трайков притежава висока експертност в сферата на опазване и контрол на културното наследство в резултат от 18-годишния му опит в администрацията на Министерството, и по-конкретно: контрол по опазване на движимото и недвижимото културното наследство

Meta обяви, че ще закрие самостоятелния си сайт за съобщения Messenger през април 2026 г.

Преди 30 минути

Според официалното съобщение, от април 2026 г. messenger.com вече няма да е достъпен за съобщения, а настолното приложение вече няма да е налично

"Празнуваха убийството на хора": Нови разкрития за "човешките сафарита" в Сараево

Преди 46 минути

Свидетелските разкази рисуват мрачна картина

Макрон: Скептичен съм за постигане на мир в Украйна в краткосрочен план

Преди 54 минути

Френският президент заяви по време на среща на „Коалицията на желаещите“ в Киев, че няма воля от руската страна за мирно споразумение

Кастинг предизвикателствата в Hell’s Kitchen започват тази вечер

Преди 1 час

Сините и Червените се отправят на кулинарно пътешествие в Белоградчик

Руската Служба за външно разузнаване: Великобритания и Франция се готвят да въоръжат Украйна с атомна бомба

Преди 1 час

Замисълът на Великобритания и Франция представлява "грубо нарушение на международното право"

България изразява подкрепа за Украйна с осветяване на историческата сграда на НС

България изразява подкрепа за Украйна с осветяване на историческата сграда на НС

Преди 1 час

Народното събрание отбелязва четири години от началото на руската инвазия, а Зеленски заяви, че Путин не е постигнал военните си цели

Научен пробив: Болката при жените трае по-дълго от тази при мъжете

Преди 1 час

Според нови изследвания степента на женската болка не е измислена или преувеличена

Кремъл: Конфликтът в Украйна се превърна в конфронтация със Запада

Преди 1 час

Дмитрий Песков заяви, че Русия остава отворена за мирни преговори, а Москва започна разследване срещу основателя на „Телеграм“ Павел Дуров

Мир до 4 юли? Тръмп постави ултиматум за край на войната в Украйна

Преди 1 час

Белият дом притиска за споразумение преди 250-годишнината от независимостта на САЩ, но според Bloomberg и НАТО Путин няма намерение да отстъпи от исканията си, докато фронтът остава в патова ситуация

БСП: Безпристрастността на служебния кабинет е застрашена

Преди 1 час

Крум Зарков разкритикува назначенията на областни управители, промените в МВР и заяви, че Борислав Сарафов изпълнява функциите си „в нарушение на закона“

Роберт Фицо поиска спиране на извънредните доставки на електроенергия за Украйна

Преди 2 часа

Словашкият премиер обвърза помощта със възобновяването на транзита на руски петрол по нефтопровода „Дружба“, докато Киев осъди заплахата като „изнудване“

Чай с „изненада“: 5 добавки, които го превръщат във вреден

Преди 2 часа

Мистерия: Изтриха 4 милиона файла за НЛО, след като Тръмп поиска тяхното публикуване

Преди 2 часа

„Черният трезор“ се превърна в предпочитан ресурс за всеки, който иска да види какво точно правителството тихомълком е публикувало през последните 80 години

Защо големите ядрени сили започнаха да говорят за възобновяване на ядрените изпитания

Преди 2 часа

Анализатори предупреждават, че това развитие може да доведе до началото на нова ядрена надпревара

Арест на четирима българи в Гърция за трафик, отвличане и сексуална експлоатация

Преди 2 часа

Задържаните са обвинени, че са държали сънародници против волята им и са ги използвали за работа в земеделски стопанства

