Политически реакции, след като Тръмп наложи санкции на МНС

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп наложи снощи икономически санкции и ограничения за пътуване, насочени към хора, работещи по разследвания на Международния наказателен съд (МНС) срещу граждани на САЩ или на техни съюзници като Израел, повтаряйки действията, които предприе по време на първия си мандат, предаде Ройтерс.

Тръмп наложи санкции срещу МНС

МНС разкритикува днес санкциите, въведени срещу него от Тръмп, като призова своите 125 страни членки да подкрепят служителите му.

"МНС осъжда обнародването от САЩ на указ, който предвижда да бъдат въведени санкции срещу служителите на съда и да бъде възпрепятствана неговата независима и безпристрастна съдебна дейност", се казва в изявление на съда.

"Съдът застава твърдо зад служителите си и поема ангажимент да продължи да раздава правосъдие и да връща надеждата на милиони невинни жертви на жестокости по целия свят във всички ситуации, с които се сблъсква", изтъква МНС.

President Trump has signed sanctions on the ICC. Last May, I asked chief prosecutor Karim Khan about possible retaliation for seeking arrest warrants. “We’re not going to be dissuaded by threats,” he told me then. “We have to fulfil our responsibilities as prosecutors… to… pic.twitter.com/GtCyIk16C6 — Christiane Amanpour (@amanpour) February 6, 2025

Ходът на Тръмп съвпадна с посещението във Вашингтон на израелския премиер Бенямин Нетаняху, срещу когото, наред с бившия му министър на отбраната, както и лидера на палестинското ислямистко движение "Хамас", има заповед за арест от МНС заради войната в ивицата Газа.

Не е ясно още колко бързо САЩ ще обявят имената на санкционираните лица.

Санкциите включват замразяване на всички американски активи на санкционираните лица и забрана те и семействата им да посещават САЩ.

See @eucopresident@vonderleyen @EU_Commission #TheNetherlands shows one can speak up for the #ICC against self-interested #US sanctions



"The Netherlands regrets the executive order imposing sanctions on the ICC. The court's work is essential in the fight against impunity."#ihl https://t.co/2Ef0Bp1hVS — Eamonn Casey (@EmjOCathasaigh) February 7, 2025

Нидерландия, страната домакин на базирания в Хага МНС, изрази съжаление по повод на санкциите.

"Работата на съда е от съществено значение в борбата срещу безнаказаността", написа нидерландският външен министър Каспар Велдкамп в платформата "Екс".

🇺🇸 FM Péter Szijjártó: "@realDonaldTrump's decision to impose sanctions on the International Criminal Court is absolutely understandable."



⚖️ "The ICC has degraded itself into a biased political tool, discrediting the entire international judicial system. Its decisions have only… pic.twitter.com/eGesNnR99i — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) February 7, 2025

Унгарският премиер Виктор Орбан, верен съюзник на Тръмп, обаче заяви, че санкциите показват, че може би е време да се напусне МНС.

"Време е Унгария да преразгледа какво правим в една международна организация, която е под санкциите на САЩ! В международната политика духат нови ветрове. Наричаме го торнадо на Тръмп", написа на свой ред Орбан в платформата "Екс".

Trump sanktioniert den IGH (ICC) wegen des Haftbefehls gegen Netanyahu. Betroffene Personen, die gegenwärtig noch nicht bekannt sind, bekommen keine Visa und ihre Vermögen werden eingefroren.

NL bedauert, Orbán ruft zum Verlassen des IGH auf.https://t.co/LFrs87zduW — Berti, der Sozifresser (@Sozifresser2) February 7, 2025

Израел приветства указа, с който американският президент налага санкции срещу МНС, съобщи Франс прес.

МНС действа "по агресивен начин срещу заемащите изборни длъжности лидери на Израел, който е единствената демокрация в Близкия изток", написа в "Екс" израелският външен министър Гидеон Саар.

The ICC guarantees accountability for international crimes and gives a voice to victims worldwide.



It must be able to freely pursue the fight against global impunity.



Europe will always stand for justice and the respect of international law. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 7, 2025

МНС трябва да може да се бори без никакви пречки срещу безнаказаността по света, каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс.

"МНС гарантира понасянето на отговорност за престъпления (против международното право) и дава трибуна на жертви от целия свят. Той трябва да може да води свободно битката срещу безанаказаността по света. Европа винаги ще се бори за справедливост и зачитане на международното право", написа тя в социалните мрежи.

"The International Criminal Court is the legacy of the Nuremberg Trials, to never allow war crimes and crimes against humanity go unpunished. The ICC role is more crucial than ever."



- Margaret Satterthwaite, @SRjudgeslawyers@IntlCrimCourt pic.twitter.com/IXq1Ipg41E — United Nations Geneva (@UNGeneva) February 7, 2025

ООН заяви, че дълбоко съжалява за решението на Тръмп да наложи санкции на МНС и го призова да отмени този ход, предаде АФП.

Службата на ООН за правата на човека OHCHR заяви, че напълно подкрепя независимата работа на съда във всички ситуации, попадащи под неговата юрисдикция, предаде АФП.

Говорителката на OHCHR Равина Шамдасани подчерта, че той е съществена част от глобалната инфраструктура за правата на човека.

Съдът е „основополагащ за осигуряването на правосъдие и постигането на отговорност за най-тежките престъпления, независимо дали са извършени в Украйна, Судан, Мианмар, окупираните палестински територии или където и да било другаде“, каза тя.

„Дълбоко съжаляваме за обявените вчера индивидуални санкции срещу служители на съда и призоваваме тази мярка да бъде отменена“, каза Шамдасани.

„Съдът трябва да бъде напълно в състояние да извършва независимата си работа - когато държавата не желае или не може действително да проведе разследване или наказателно преследване. Върховенството на закона остава от съществено значение за нашия колективен мир и сигурност. Търсенето на отговорност в световен мащаб прави света по-безопасно място за всички“, допълни тя.

Подржавам одлуку @POTUS о санкцијама Међународном кривичном суду као јасну поруку да насртаји на суверенитет држава и права њихових грађана на легитимну одбрану неће бити толерисани.



Предложићу да БиХ, слиједећи политику САД, из истих разлога санкционише Међународни кривични… — Милорад Додик (@MiloradDodik) February 7, 2025

Президентът на Република Сръбска (РС) Милорад Додик също подкрепи решението на Тръмп да наложи санкции на МНС. Той подчерта, че ще предложи на Босна и Херцеговина (БиХ), следвайки политиката на САЩ, да направи същото.

Додик заяви, че подкрепя санкциите на САЩ срещу МНС като ясно послание, че посегателствата срещу суверенитета на държавите и правото на техните граждани на законна защита няма да бъдат толерирани.

„Ще предложа на БиХ, следвайки политиката на САЩ, да наложи санкции на МНС по същите причини и да сложи край на нелегитимния натиск“, написа президентът на РС в социалната мрежа X.

Той подчерта, че е крайно време да се борим за законност и справедливост, без да се страхуваме от нечий диктат.

Sanctioning the ICC threatens the Court’s independence and undermines the international criminal justice system as a whole. https://t.co/zk0lsnB1p0 — António Costa (@eucopresident) February 7, 2025

ЕС предупреди, че санкциите на Тръмп срещу МНС застрашават неговата независимост и съдебната система като цяло, предаде АФП.

„Налагането на санкции на МНС застрашава независимостта на съда и подкопава международната система за наказателно правосъдие като цяло“, написа в X председателят на Европейския съвет Антонио Коста.

Европейската комисия (ЕК) също изрази „съжаление“ във връзка със санкциите на Тръмп, като подчерта „ключовото значение на МНС за поддържане на международното наказателно правосъдие и борбата с безнаказаността“.

„Изпълнителната заповед рискува да засегне текущи разследвания и производства, включително по отношение на Украйна, като повлияе на дългогодишните усилия за гарантиране на отчетността по света“, заяви говорител на ЕК.

„ЕС ще следи последиците от изпълнителната заповед и ще прецени възможните по-нататъшни стъпки“, добави той.

