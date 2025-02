Украйна: Санкциите на Тръмп срещу МНС са разбираеми

С анкциите, наложени от американския президент Тръмп срещу Международния наказателен съд (МНС), са "абсолютно разбираеми", написа в публикация във "Фейсбук" унгарският министър на външните работи Петер Сиярто, цитиран от Ройтерс.

