Тръмп наложи санкции срещу МНС

А мериканският президент Доналд Тръмп нареди снощи икономически санкции и ограничения за пътуване срещу хора, работещи в рамките на разследвания на Международния наказателен съд (МНС) на американски граждани или на американски съюзници като Израел, повтаряйки действията, които предприе по време на първия си мандат, предадоха световните агенции.

Решението съвпада с посещението във Вашингтон на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който, както и бившият му министър на отбраната Йоав Галант и лидерът на палестинското движение „Хамас“, е издирван от МНС заради ролята си във войната в ивицата Газа, отбелязва Ройтерс.

В указа на Тръмп МНС е обвинен в „нелегитимни и неоснователни действия, насочени срещу Америка и нейния близък съюзник Израел“ и в злоупотреба с правомощия, „издавайки неоснователни заповеди за арест“, отбелязва Асошиейтед прес. „МНС няма правомощия в САЩ или Израел“, пише в указа, където се допълва, че съдът е създал „опасен прецедент“ с действията си и срещу двете държави.

В заповедта се казва, че САЩ ще наложат „осезаеми и значителни последствия“ на отговорните за „прегрешенията“ на МНС. Действията могат да включват блокиране на собственост и активи и забрана за достъп до САЩ на служители и сътрудници на МНС и техните роднини.

Политически обрат: Тръмп атакува демократите за решения, които сам е прилагал

Правозащитници казаха, че санкционирането на служителите на съда би противоречало на интересите на САЩ в други зони на конфликт, където съдът разследва. През декември миналата година председателят на съда, съдия Томоко Акане предупреди, че санкциите „бързо биха подкопали дейността на съда във всички ситуации и случаи и ще застрашат самото му съществуване“.

По време на първата администрация на Тръмп през 2020 г. Вашингтон наложи санкции на тогавашния главен прокурор Фату Бенсуда и един от нейните главни сътрудници заради разследването на МНС за предполагаеми военни престъпления, извършени в Афганистан от американски войници.

