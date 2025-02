ЕС: Санкциите на Тръмп срещу МНС застрашават неговата независимост

Е С предупреди, че санкциите на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Международния наказателен съд (МНС) застрашават неговата независимост и съдебната система като цяло, предаде АФП.

На 6 февруари Тръмп подписа изпълнителна заповед, в която се казва, че съдът в Хага е „злоупотребил с властта си“, като е издал заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

„Налагането на санкции на МНС застрашава независимостта на съда и подкопава международната система за наказателно правосъдие като цяло“, написа в X председателят на Европейския съвет Антонио Коста.

Европейската комисия (ЕК) също изрази „съжаление“ във връзка със санкциите на Тръмп, като подчерта „ключовото значение на МНС за поддържане на международното наказателно правосъдие и борбата с безнаказаността“.

„Изпълнителната заповед рискува да засегне текущи разследвания и производства, включително по отношение на Украйна, като повлияе на дългогодишните усилия за гарантиране на отчетността по света“, заяви говорител на ЕК.

„ЕС ще следи последиците от изпълнителната заповед и ще прецени възможните по-нататъшни стъпки“, добави той.

В заповедта на Тръмп се казва, че трибуналът е участвал в „нелегитимни и необосновани действия“, насочени срещу САЩ и техния съюзник Израел, позовавайки се на разследванията на предполагаеми военни престъпления, извършени от американски военнослужещи в Афганистан и израелски войски в Газа.

