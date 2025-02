Израел приветства санкциите на Тръмп срещу МНС

И зраел приветства указа, с който американският президент Доналд Тръмп предвижда санкции срещу Международния наказателен съд (МНС), предаде Франс прес.

МНС действа "по агресивен начин срещу заемащите изборни длъжности лидери на Израел, който е единствената демокрация в Близкия изток", заяви в социалната мрежа "Екс" израелският външен министър Гидеон Саар.

Израелският министър каза още, че мерките, които МНС предприема срещу представители на Израел и САЩ, нямат никаква легитимност, тъй като двете страни не признават юрисдикцията на съда.

🇮🇱 #Israel on Friday praised US President #Trump for imposing sanctions on @IntlCrimCourt, calling the court's actions against Israel "immoral".



