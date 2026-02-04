България

Говори майката на издирвания за "Петрохан" Ивайло Калушев

От неделя тя не знае къде се намира синът ѝ

4 февруари 2026, 19:10
М айката на Ивайло Калушев, който и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов посочи днес като издирвано лице по случая с тримата застреляни мъже, открити до хижа "Петрохан", говори пред NOVA.

Жената заяви, че от неделя не знае къде се намира синът ѝ. Той е в управителните съвети на повечето сдружения, свързани с т. нар. "горски рейнджъри" и хижа "Петрохан".

Калушев е старши инструктор по спелеология, алпинизъм и скално катерене, пещерно гмуркане, аварийно спасяване и оцеляване в екстремни условия. Той е организирал и лагери за деца в хижа "Петрохан".

„Това е пълен абсурд. Направиха в жест на отвращение към всичко, което се случва в България”, заяви майката на Калушев, Стела Димитрова-Майсторова.

Според информация от разследващите, преди стрелбата, е имало комуникация, свързана с неизвестно към този момент непълнолетно момиче.

„Не знам кое е това момиче, нека полицията да каже, нали има разследвания. Нека те си свършат работата, тогава ще говорим. Не знам къде е синът ми. Давате ли сметка, че аз от 1 февруари не знам къде? А сега искате подробности. Аз не знам дали е жив, или не”, каза Димитрова-Майсторова.

По-рано днес и. ф. главен прокурор посочи: "Към момента не мога да кажа докъде е стигнало издирването, всъщност очевидно не е намерен. Издирва се, няма връзка с него, не изключваме той също да не е сред живите".

"Той е изпратил есемес на майка си, който води до извод, че възнамерява сам да посегне на живота си. Да се изясни дали е жив Ивайло Калушев и къде се намира - това е още много работа, която предстои. Изготвят се много сложни и комплексни съдебно-медицински, балистични експертизи по отношение на прострелването, оръжието, с което са убити лицата, защо са били там, кой и защо е запалил хижата. Има наистина много неизвестни", подчерта Сарафов.

По неофициална информация от разследването засега сред основните заподозрени е именно Ивайло Калушев. Според източници на NOVA - нито един от мъжете, открити до хижата, не е имал оръжие в ръката си, за да се заключи, че става въпрос за самоубийство. 

