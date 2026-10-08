Почина жената, станала символ на жилищните протести в Испания

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И спанската пенсионерка Мария дел Кармен Абаскал, известна като Марикармен, почина на 87-годишна възраст, след като преди две седмици беше изведена принудително от дома си в Мадрид. Случаят ѝ предизвика вълна от протести в Испания срещу високите цени на жилищата и наемите и се превърна в символ на жилищната криза в страната. Това съобщи Синдикатът на наемателите в Мадрид, цитиран от "Франс прес", Reuters и AP.

„Със съжаление обявяваме, че Марикармен почина днес“, съобщи синдикатът.

87-годишна жена, изведена принудитело от дома си, се превърна в символ на протестите в Мадрид

Maricarmen Abascal, the 87-year-old woman whose eviction sparked housing protests in Spain, has died, Madrid's tenants' union said https://t.co/LhOSIQB5VM https://t.co/9NWMkkeTkn — Reuters (@Reuters) October 7, 2026

Абаскал е живяла в апартамента си в мадридския квартал „Ретиро“ в продължение на 71 години. Тя е била изведена от жилището на 23 септември след четвъртия опит за принудително освобождаване на имота. Жената е била изнесена на носилка пред погледите на събралите се нейни поддръжници и след това е приета в болница „Грегорио Мараньон“, където е останала 15 дни.

Как се стигна до изгонването

Спорът около жилището започва след промяна на собствеността му. Абаскал е живяла в него по стар договор за наем, сключен от баща ѝ през 1956 г. След смъртта му договорът е прехвърлен на майка ѝ, а след нейната смърт през 2005 г. - на Марикармен.

По данни на испанските медии жилището е било продадено през 2018 г. на инвестиционна компания. Новият собственик е оспорил валидността на договора и е поискал значително по-висок наем, който пенсионерката не е можела да си позволи.

Абаскал е получавала пенсия от около 1400 евро месечно, докато исканият нов наем е достигал приблизително 2500 евро. Преди това тя е плащала около 500 евро месечно за наем и разходи.

Случаят стига до Върховния съд на Испания, който през март се произнася в полза на собствениците и така се стига до изпълнението на заповедта за освобождаване на жилището.

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Протести в цяла Испания

Извеждането на 87-годишната жена предизвика масови протести в Мадрид и други испански градове. Хиляди хора се събраха в столицата, а протестиращи организираха и лагер на площад „Пуерта дел Сол“.

Протестите прераснаха в национално движение с искания за мерки срещу високите наеми и принудителните изгонвания. След смъртта на Абаскал протестиращите на „Пуерта дел Сол“ запазиха минута мълчание в нейна памет.

Междувременно на 28 септември е било постигнато споразумение със собственика на жилището, което е щяло да позволи на Марикармен да се върне в дома си след изписването от болницата. Това обаче не се случва.

„Въпреки че беше постигнато историческо споразумение, което щеше да ѝ позволи да се върне у дома, това решение дойде твърде късно“, заяви Синдикатът на наемателите.

Педро Санчес обяви предсрочни избори в извънредно обръщение към нацията

Случаят стигна и до политиката

Казусът с Марикармен се превърна в един от двигателите на протестите срещу жилищната политика на испанското правителство. След общественото недоволство кабинетът на премиера Педро Санчес прие два жилищни указа, насочени към ограничаване на принудителните изгонвания и натиска върху наемите. Парламентът обаче отхвърли мерките.

На този фон Санчес обяви предсрочни парламентарни избори за 29 ноември.

Премиерът поднесе съболезнования на близките на Абаскал.

„Цялата ми обич към семейството и близките на Марикармен. Прегръдка и за всички нас, които днес усещаме тази загуба като своя“, написа Санчес в социалната мрежа X.

Синдикатите междувременно обявиха и общонационална стачка на 11 ноември с искания за мерки по жилищната криза.