15 секунди между живота и смъртта: Мъж извлече голяма бяла акула на брега (ВИДЕО)

Т ова вече е нещо невиждано.

Диво видео показва как смел рибар извлича огромна голяма бяла акула на плажа в Нантакет, след което скача на гърба ѝ, за да извади куката и да я пусне обратно в океана, пише The Post.

Опитният рибар Елиът Судал е ловял риба от брега на южното крайбрежие на острова в Масачузетс в неделя, когато е закачил близо двуметровата акула, след което я е извлякъл на плажа пред смаяните погледи на присъстващите, показват драматичните кадри, получени от „Нантакет Кърънт“ (Nantucket Current).

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Видеото показва как той се бори с хищника от върха на хранителната верига, за да извади куката, преди да го издърпа обратно в морето за опашката.

Судал споделя, че това е първата голяма бяла акула, която улавя след 13 години в Нантакет.

„Уловил съм над 1000 сиви акули и стотици тъмни акули от брега, като попътно маркирах повечето от тях“, разказва той пред „Кърънт“ и добавя:„В никакъв случай не бях тръгнал целенасочено за голяма бяла акула, няма как да контролираш какво ще клъвне на стръвта ти“.

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Судал, който е ловял риба със своя чирак и друг колега рибар, казва, че е решил да публикува видеото от улова в интернет, защото смята, че е „направил всичко както трябва в тази ситуация“.

„Акулата беше в прибоя, извадих куката и я върнах обратно в морето за около 15 секунди“, обяснява той.

Той призова всеки, който се интересува от риболов на акули, да премине онлайн курс, за да се научи как правилно да улавя тези хищни риби.

„Разберете, че хората ви гледат, уважавайте животното и бъдете в безопасност“, добавя той.

Судал разказва, че е забелязал гръдния плавник на акулата, докато я е навивал с макарата, и е разпознал, че е уловил голяма бяла акула – един от най-известните хищници в света. Той веднага е осъзнал „сериозността на ситуацията“.

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„Трябваше да я освободя безопасно и бързо. Невероятно създание, изпълнен съм с уважение пред този късмет...“, добавя той.