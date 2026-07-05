Аномалия в океана: Уловиха оранжева акула с бели очи

Р ибар улови оранжева акула с напълно бели очи в Коста Рика. Оказа се, че е мутант с две генетични аномалии, съобщи в публикация на Института по морски науки към Тексаския университет.

Местен жител уловил необичайна женска акула-кърмачка с дължина близо два метра в Карибско море през август 2024 г. Той я пусна обратно във водата, но учените определиха от изображенията, че тя има комбинация от албинизъм (отговорен за белите ѝ очи) и ксантоза, която увеличава производството на жълти пигменти, придавайки на кожата ѝ ярък мандаринов оттенък.

Rare bright orange shark discovered in Costa Rica pic.twitter.com/NbtoXVQo5X — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) January 15, 2026

Както отбелязват експертите, тази цветова комбинация никога не е била регистрирана при акули-кърмачки, нито пък при акули в Карибите, и това е първият документиран случай. Обикновено подобно ярко оцветяване би попречило на хищниците да ловуват или да се сливат със средата , но съдейки по размера на уловения екземпляр, който е бил почти зрял, неговите характеристики не му пречат по никакъв начин.

По-рано рибари уловиха рядък двуцветен омар, или американски омар, край бреговете на Кейп Код в САЩ. Половината от тялото му е оцветена в типично кафяво, докато другата половина е яркооранжева.