Свят

Петролът поевтинява след сделката за руския дизел и „енергийното примирие“

Брент пада до 104 долара за барел, а газьолът – с 3%

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

12 октомври 2026, 09:54
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Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия в понеделник на фона на очакванията за увеличаване на руските доставки. Спадът последва изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп за договорени доставки на руски дизел и за прекратяване на взаимните атаки срещу енергийни съоръжения между Русия и Украйна, предаде Ройтерс.

(Във видеото: Сделката между Тръмп и Путин, бъдещето на Европа и позицията на България: Анализаторите за новия световен ред)

Към 09:15 часа българско време фючърсите на сорта Брент поевтиняваха с 0,62 долара, или 0,59%, до 104,10 долара за барел. Американският лек суров петрол (WTI) поевтиня с 1 долар, или 1,09%, до 90,91 долара за барел.

Газьолът пада с 3%

Фючърсите на газьола на борсата ICE в Лондон спаднаха с 3%. В петък Тръмп заяви, че Русия ще достави незабавно над 300 000 тона дизелово гориво – около 2,25 млн. барела, за пазарите в САЩ и по света. По думите му през ноември ще бъдат доставени още 500 000 тона, а „незабавно след това“ – още 1 млн. тона.

Фючърсите на дизела в САЩ паднаха с близо 5% след сделката на Тръмп с Путин

За сравнение, Международната агенция по енергията (МАЕ) прогнозира световното потребление на дизел на близо 29 млн. барела дневно.

Примирие с въпросителна

В неделя Тръмп обяви, че Русия и Украйна са се споразумели за енергийно примирие. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че подкрепя примирието, но все още очаква подробности. Москва не е коментирала съобщението.

Изявленията са намалили донякъде непосредствените опасения за доставките, коментира Тим Уотърър, главен анализатор в KCM Trade. Според него остават въпроси за устойчивостта на евентуалното примирие, а без доказателства, че то ще бъде спазвано, понижението на цените вероятно ще остане ограничено.

Изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол заяви, че държавите членки трябва да преценят необходимостта от допълнителни доставки на дизел. Той призова страните, които все още не са освободили всички обещани количества, да ускорят доставките и да дадат приоритет на дизеловото гориво.

Тръмп: Путин ми обеща 300 000 тона дизел незабавно

Близкият изток държи Брент над 100 долара

Конфликтът в Близкия изток продължава да задържа цената на Брент над 100 долара за барел. Йеменските хуси поеха отговорност за съботната атака срещу международното летище в Рияд, при която загинаха 13 души и бяха ранени над 300. Саудитските власти съобщиха за ранени и при нова атака срещу летището в неделя.

В събота Тръмп заяви, че САЩ обмислят да се присъединят към саудитските удари срещу хусите. Напрежението е свързано с по-широката война срещу Иран, започната от САЩ и Израел през февруари.

Атаките срещу танкери в Ормузкия проток също застрашават възстановяването на петролния износ от Близкия изток, наблюдавано през септември. През уикенда танкер е бил ударен от дрон близо до място за закотвяне край Сохар, Оман, а друг е бил повреден от неизвестен снаряд при преминаване през протока, съобщи Британската служба за морска търговия.

„Голдман Сакс“ вдига прогнозата си

„Голдман Сакс“ повиши прогнозата си за цената на Брент през декември до 90 долара за барел при очаквани досега 85 долара.

Анализаторите на банката, водени от Даан Струйвен, запазват основния си сценарий, според който адаптирането на доставките от Близкия изток постепенно ще доведе до понижение на цените. Те обаче предупреждават за значителен риск от ново поскъпване при ескалация на напрежението и оценяват рисковата премия на малко над 20 долара за барел.

Банката прогнозира средна цена на WTI от 81 долара за барел през декември 2026 г. и 73 долара през 2027 г. Според анализаторите цената на американския сорт е необичайно ниска спрямо Брент заради високите транспортни разходи между САЩ и Европа.

Междувременно „Шел“, „Шеврон“ и „Би Пи“ работят за връщане на персонала и възстановяване на производството на платформите си в Мексиканския залив, след като ураганът „Исайас“ достигна сушата рано в събота.

Редактор: Маргарита Костадинова
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