Петролът остава над 100 долара за барел при ново напрежение около Иран

Цените на петрола останаха почти без промяна в последната азиатска сесия за седмицата, докато инвеститорите преценяват противоречиви сигнали за доставките и геополитическото напрежение, съобщава Ройтерс.

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент се понижиха минимално с 3 цента до 102,28 долара за барел, след като по-рано в сесията отчетоха леко повишение.

Брент е напът да приключи седмицата със спад от около 2%, въпреки че в предходната сесия цената му се повиши с над 4 долара.

Тръмп притиска Европа за дизела, плаши със забрана на износ

Американският лек суров петрол също поевтиня леко - с 19 цента до 92,68 долара за барел, като се очертава седмичен ръст от около 0,3%.

Пазарът получава противоречиви сигнали

„Пазарът прави равносметка на явно противоречиви сигнали тази седмица“, коментира главният анализатор на KCM Trade Тим Уотърър.

По думите му след силните движения в предходната сесия търговците временно изчакват.

От едната страна са признаците за подобряване на износа от Саудитска Арабия, а от другата - опасенията около ново засилване на американското военно присъствие в Персийския залив и решението на Китай да ограничи износа на рафинирани петролни продукти.

Именно тези фактори държат цената на Брент над психологическия праг от 100 долара за барел.

Иран отслабва, износът на петрол почти се възстанови през Ормузкия проток

Китай ограничи износа на нефтопродукти

Петролът поскъпна в предходната сесия, след като Ройтерс съобщи, че китайските рафинерии са преустановили износа на нефтопродукти за октомври.

Причината е стремежът на Пекин да запази по-голяма част от запасите си.

Тази стъпка ограничава количествата рафинирани продукти, достъпни за международния пазар, и допълнително засилва опасенията около предлагането.

Ново напрежение около Иран

Паралелно с това инвеститорите следят развитието на отношенията между САЩ и Иран.

„Уолстрийт джърнъл“ съобщава, че Съединените щати изпращат трети самолетоносец и до 10 000 допълнителни военнослужещи към региона на Близкия изток.

Самолетните билети може да поскъпнат заради скъпия петрол

Според изданието президентът Доналд Тръмп обмисля възобновяване на ударите срещу Иран след междинните избори за Конгрес в САЩ.

Именно рискът от ново военно напрежение в региона кара пазарите да следят внимателно не само наличието на суров петрол, но и възможността за смущения при транспортирането на петрол и горива от Близкия изток към останалата част от света.

100 долара вече са психологически праг

Според Приянка Сачдева, ръководител на отдела за пазарни анализи във Phillip Nova, нивото от 100 долара за барел вече се е превърнало в психологически праг за инвеститорите.

По думите ѝ пазарът все повече отчита вероятността веригите за доставки да останат уязвими за по-дълъг период.

Това означава, че дори когато физическите доставки се подобряват, опасенията от нова ескалация могат да задържат цените високи.

САЩ искат ЕС да освободи дизелови резерви

Допълнителен фактор на пазара е натискът на САЩ върху европейски държави да освободят част от запасите си от дизелово гориво.

Според Ройтерс администрацията на Доналд Тръмп е призовала Германия и Франция да използват част от резервите си, за да помогнат за ограничаване на поскъпването на горивата.

Без проследяване и с огромен риск: Как се прехвърля петрол насред морето

В противен случай Вашингтон може да наложи забрана за износ на американски дизел.

Според един от източниците САЩ са поискали от Европейския съюз да бъдат освободени 120 млн. барела дизел през следващите шест месеца.

Страните от ЕС разполагат с близо 109 млн. тона аварийни резерви от суров петрол и горива.

Според анализатори именно натискът за освобождаване на част от тези резерви засега ограничава по-силен ръст на цените на петрола.