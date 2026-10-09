Свят

Тръмп: Путин ми обеща 300 000 тона дизел незабавно

Тръмп: Още 500 000 тона през месец ноември и 1 000 000 тона непосредствено след това

Николай Киров Николай Киров

9 октомври 2026, 22:52
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"Току-що приключих изключително успешен разговор с руския президент Владимир Путин, в който беше договорено Русия незабавно да достави над 300 000 тона дизелово гориво за американския и световния пазар, още 500 000 тона през месец ноември и 1 000 000 тона непосредствено след това", обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.

Защо Тръмп предупреждава Зеленски да не атакува руските рафинерии за дизелово гориво?

"Освен това, в зависимост от състоянието на техните рафинерии за дизел, Русия ще достави в кратък срок още 3 000 000 тона дизелово гориво. Благодарение както на нашия пълен контрол над Ормузкия проток, така и на това важно съобщение относно руските енергийни доставки, цените на дизела за американците, а и за целия свят, ще спадне рекордно и бързо!", подчерта Тръмп.

Тръмп с бомбастична новина за Европа

"По-ниските цени за американците и най-вече за нашите велики фермери, животновъди и шофьори на камиони, са мой най-висок приоритет. Това е изключително важно съобщение. Освен това трябва да е ясно: Иран няма да се сдобие с ядрено оръжие!", добави Тръмп.

Редактор: Николай Киров
Доналд Тръмп Владимир Путин дизелово гориво
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