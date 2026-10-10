Фючърсите на дизела в САЩ паднаха с близо 5% след сделката на Тръмп с Путин

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Ф ючърсите на дизела в САЩ поевтиняха с близо 5% след обявеното от американския президент Доналд Тръмп споразумение с руския държавен глава Владимир Путин за увеличаване на доставките на руско гориво. Според анализатори обаче договорените количества едва ли ще доведат до значително и трайно намаление на цените за американските потребители.

Новината идва на фона на рязкото поскъпване на дизела през последните месеци. От началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари цените на горивото в САЩ са се повишили със 70%, съобщи Reuters. На 8 октомври средната цена е достигнала 6,28 долара за галон, а на 22 септември е била отчетена рекордна стойност от 6,53 долара за галон, по данни на автомобилната организация AAA.

Какво предвижда споразумението между Тръмп и Путин

В петък, 9 октомври, Тръмп обяви, че след разговор с Путин Русия незабавно ще достави над 300 000 метрични тона дизел за американския и световните пазари. Количеството се равнява на около 2,25 милиона барела гориво.

Според информацията на Reuters руски доставки се очакват и през следващите месеци. Тръмп заяви, че през ноември трябва да бъдат доставени още 500 000 тона, а след това - допълнителни количества. "Асошиейтед прес" съобщи за планове за още до 4 милиона тона на следващ етап.

Американският президент обоснова решението с необходимостта да бъдат намалени разходите за гориво на американските фермери, животновъди и превозвачи.

„По-ниските цени за американците са моят най-голям приоритет“, написа Тръмп в социалните мрежи.

САЩ временно облекчиха санкциите срещу Русия

След разговора между двамата президенти Министерството на финансите на САЩ издаде специален лиценз, който разрешава определени операции, свързани с продажбата, доставката, разтоварването и вноса на дизелово гориво с руски произход, включително в САЩ. Документът е публикуван на 9 октомври и е със срок до 7 април 2027 г.

Решението представлява промяна в американската политика спрямо руските енергийни доставки след началото на войната в Украйна. През октомври 2025 г. Вашингтон наложи санкции на руски петролни компании с цел да ограничи приходите на Москва, използвани за финансиране на войната.

Облекчаването на ограниченията идва и на фона на натиска върху администрацията на Тръмп да овладее високите цени на горивата преди междинните избори за Конгреса на 3 ноември.

Зеленски: Това е слаб ход и подарък за Путин

Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува споразумението, като заяви, че облекчаването на санкциите без конкретни стъпки към деескалация ще помогне на Русия да финансира войната.

„Подаръците за Путин няма да донесат мир или полза за цивилизования свят“, написа Зеленски в социалната мрежа X. Той предупреди, че разрешаването на продажбите на руски петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да бъде прекратена, а не удължавана

Зеленски заяви и че решението е „слабо“ от страна на партньори, които разполагат със значителни възможности за влияние. По думите му Украйна е готова на взаимни стъпки за намаляване на напрежението, включително да спре ударите по руски петролни рафинерии, ако Русия прекрати атаките срещу украинската енергийна инфраструктура.

Критики дойдоха и от американски законодатели. Републиканският конгресмен Дон Бейкън заяви, че моментът изисква допълнителен натиск върху Москва, а не облекчаване на ограниченията, които трябва да ограничат възможностите ѝ да финансира войната.

Защо сделката може да не свали осезаемо цените

Енергийни анализатори, цитирани от Reuters и Асошиейтед прес, предупреждават, че допълнителните руски доставки едва ли ще доведат до значително поевтиняване на дизела в САЩ или на световните пазари.

Според експертите част от горивото може просто да бъде пренасочена към американските купувачи за сметка на други пазари, без да се увеличи съществено общото количество дизел, достъпно в световен мащаб. Възможно е да има ограничено понижение на цените в отделни райони, но не и съществена промяна на национално ниво.

Допълнителен фактор е нарушеното производство на горива в Близкия изток заради войната с Иран и затрудненията в района на Ормузкия проток. Това ограничава наличните доставки и поддържа цените високи въпреки възможното увеличаване на руския износ.

Анализаторите посочват, че сделката може да донесе икономическа полза на Москва, като ѝ позволи да реализира налични количества дизел и да увеличи приходите си от продажби. Така ефектът върху цените за американските потребители остава несигурен, докато облекчаването на санкциите предоставя на Русия допълнителна възможност за износ.