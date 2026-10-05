Иранският петролен министър подаде оставка

К анцеларията на иранския президент обяви оставката на министъра на петрола Мохсен Пакнеджад на фона на морската блокада, наложена от САЩ на иранските пристанища, която затруднява износа на горива от страната, предаде "Франс прес".

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„След приемането на оставката на Мохсен Пакнеджад, Хамид Бовард, главен изпълнителен директор на Националната иранска петролна компания, беше назначен за временен министър на петрола с президентски указ“, се казва в съобщение на канцеларията на президента Масуд Пезешкиан, разпространено от иранската държавна телевизия.

Според представител на президентската администрация Пакнеджад първоначално е подал оставката си преди известно време по „лични причини“, но тя е била отхвърлена. В крайна сметка президентът я е приел след „новото му настояване“.

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Напрежение около Ормузкия проток

В отговор на израелско-американската атака в края на февруари, която доведе до войната в Близкия изток, Иран наложи строги ограничения върху корабоплаването в стратегическия Ормузки проток.

Преди това през протока преминаваше около една пета от световните потоци на петрол и други въглеводороди.

Армията на САЩ блокира иранските пристанища

САЩ от своя страна наложиха блокада на иранските пристанища, както и редица допълнителни санкции.

След началото на войната пред бензиностанциите в Иран редовно се образуват дълги опашки.